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Попова поручила выявить и изъять всю продукцию под брендом «Мистер Сидр»

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Фото: МВД РФ
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

«Принять меры по выявлению продукции, изготовленной ООО «Анди» и проведению исследования этой продукции», — говорится в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

МВД со своей стороны сообщило, что в Самаре полицейские остановили фуру, которая ехала на склад за 810 л сидра под этой маркой. Производится изъятие алкоголя.

Ранее в понедельник в Ульяновской области были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем.

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Число пострадавших от отравления сидром под брендом «Мистер Сидр» в регионе, по последним данным, возросло до 35, 16 человек скончались. По информации губернатора, 25 человек пострадали в Димитровграде, девять отравились в Ульяновске, один — в Новой Малыкле.

Также скончались две женщины в Самарской области. Таким образом общее число погибших от отравления составило 18 человек.

Кроме того, известно о двоих пострадавших в Удмуртии. Их состояние оценивается как критическое.

На дорогах региона работают патрули ГИБДД, которые проверяют автомобили на предмет провоза контрафактного алкоголя.

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