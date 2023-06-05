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В Самарской области ГИБДД пресекает попытки провоза нелегального алкоголя

МВД: на дорогах Самарской области выставлены патрули, которые ищут нелегальный алкоголь
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Фото: МВД РФ
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На дорогах Самарской области работают патрули ГИБДД, которые проверяют автомобили на предмет провоза контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, сообщение которой приводится на сайте «МВД Медиа».

На данный момент правоохранители выясняют, кто может быть причастен к изготовлению контрафактного алкоголя. Всю продукцию направят на экспертизу.

На представленных кадрах также можно заметить продукцию под маркой «Мистер сидр».

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Ранее в этот день в Ульяновской области были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно сидром. В настоящий момент количество установленных пострадавших конкретно от этого напитка достигло 22 человек. По информации источника «Известий», погибли 10 человек. Также скончались две женщины в Самарской области.

Глава Димитровграда Андрей Большаков рассказал, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как установил Роспотребнадзор, по предварительной информации, отравление наступило в результате употребление сидра «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области.

Позже в этот день предприниматель Анар Гусейнов, задержанный по делу об отравлениях сидром, дал показания. Он сказал, что не сотрудничает с заводом «Анди» и не понимает, кто возит этот сидр по его документам.

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