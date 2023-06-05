Двое подростков и беременная женщина отравились сидром в Ульяновской области

Среди пострадавших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр» в Ульяновской области — двое несовершеннолетних и одна беременная женщина. Об этом рассказал источник «Известий» в понедельник, 5 июня.

Он также сообщил, что общее число пострадавших от отравления в регионе увеличилось до 43 человек. 26 человек, по его данным, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

5 июня стало известно, что в Ульяновской и Самарской областях зафиксированы случаи отравления сидром. Как выяснилось, пострадавшие пили напиток «Мистер Сидр». По последним данным, число погибших от отравления в Ульяновской области составляет 16 человек. Еще два человека погибли в Самарской области. Также местные власти Удмуртии сообщили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Предпринимателя, занимающегося поставками алкогольной продукции, задержали. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении в Главное следственное управление СК для наиболее объективного и всестороннего дальнейшего расследования.