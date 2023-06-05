Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области достигло 49

В Ульяновской области число отравившихся суррогатным алкоголем достигло 49. Об этом, 5 июня, сообщили в региональном Минздраве.

Из них 16 скончались, остальные 33 госпитализированы, среди них есть двое несовершеннолетних. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в этот день стало известно, что в Ульяновской и Самарской областях зафиксированы случаи отравления напитком «Мистер Сидр».

Число пострадавших от отравления сидром в Самарской области выросло до семи человек. Еще два человека погибли в Самарской области.

Также известно о двух пострадавших в Удмуртии. Они находятся в критическом состоянии.

Во Владимире и Муроме Владимирской области сотрудники полиции изъяли более 160 емкостей с сидром, поставленных из Самарской области. Уточняется, что в Муроме оперативники нашли еще более 70 кег этой продукции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Предпринимателя, занимающегося поставками алкогольной продукции, задержали. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении в Главное следственное управление ведомства.