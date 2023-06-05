Число пострадавших от отравления сидром в Самарской области увеличилось до семи

Число пострадавших от отравления сидром в Самарской области выросло до семи человек. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе правительства региона.

«Да, семеро обратились в больницы», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее минздрав Самарской области сообщил о трех госпитализированных с отравлением. Их состояние было средним и тяжелым. Еще два человека погибли в Самарской области.

5 июня стало известно, что в Ульяновской и Самарской областях зафиксированы случаи отравления сидром «Мистер Сидр».

По последним данным, число погибших от отравления в Ульяновской области составляет 16 человек. Среди пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области — двое несовершеннолетних и одна беременная женщина. По словам источника «Известий», общее число отравившихся в регионе увеличилось до 43 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Предпринимателя, занимающегося поставками алкогольной продукции, задержали. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении в Главное следственное управление ведомства.