Во Владимире изъяли 90 емкостей с сидром из Самарской области

Сотрудники полиции изъяли во Владимире и Муроме Владимирской области более 160 емкостей с сидром, поставленных из Самарской области. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В помещении склада, находящегося на территории областного центра, обнаружен яблочный напиток, поставленный из Самарской области. Сотрудниками полиции изъято 90 кег объемом по 30 л, реализация которых предполагалась на территории Владимира», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в Муроме оперативники нашли еще более 70 кег этой продукции.

Содержимое емкостей направят на физико-химическое исследование, чтобы выяснить, опасно ли оно для жизни и здоровья людей.

Сейчас оборот продукции временно ограничен. На всей территории региона проводятся проверочные мероприятия.

5 июня стало известно, что в Ульяновской и Самарской областях зафиксированы случаи отравления напитком «Мистер Сидр».

По последним данным, число погибших в Ульяновской области составляет 16 человек. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних и одна беременная женщина. Число пострадавших возросло до 40.

Между тем число пострадавших от отравления сидром в Самарской области выросло до семи человек. Еще два человека погибли в Самарской области.

Также известно о двоих пострадавших в Удмуртии. Они находятся в критическом состоянии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Предпринимателя, занимающегося поставками алкогольной продукции, задержали. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении в Главное следственное управление ведомства.