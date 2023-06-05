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В Нижегородской области заявили о погибших при отравлении суррогатным алкоголем

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Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
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В Нижегородской области зафиксированы первые случаи отравления суррогатным алкоголем, есть погибшие. Об этом 5 июня рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

«Есть летальные исходы. Сейчас наши медики борются за жизнь нескольких человек. Несколько человек находятся в отделениях реанимации», — отметил он в своем Telegram-канале.

Предварительной причиной случившегося министр назвал содержание этиленгликоля в составе суррогатных алкогольных напитков.

«Воздержитесь от приема многокомпонентных коктейлей в ресторанах и в кафе. Владельцам таких заведений — незамедлительно обратить внимание на происхождение напитков и ингредиентов. Если у вас вызывает сомнение их происхождение, ни в коем случае не использовать в работе. Сообщите об этом в Роспотребнадзор», — подчеркнул он.

При сильном недомогании после приема алкоголя Мелик-Гусейнов призвал сразу же обратиться к врачу.

Массовые отравления алкоголем в регионах России. Главное

Об отравлении сидром в нескольких регионах России стало известно ранее в этот день. Как выяснилось, пострадавшие пили напиток «Мистер Сидр».

Число погибших от отравления в Ульяновской области достигло 16, среди пострадавших — двое несовершеннолетних и одна беременная женщина. По последним данным, общее число отравившихся в регионе увеличилось до 43 человек.

В Самарской области два человека погибли, семь обратились в больницы.

Тем временем местные власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении в Главное следственное управление ведомства.

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