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Массовые отравления алкоголем в регионах России. Главное

Ульяновский губернатор заявил, что число умерших от отравления сидром выросло до 16
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Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
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5 мая в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии произошли массовые случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно сидром. В результате скончались 18 человек, более 30 — пострадали. «Известия» публикуют подробности произошедшего.

Отравления в Ульяновской области

О случаях отравления алкоголем, в том числе со смертельным исходом, утром в понедельник сообщил мэр города Димитровграда в Ульяновской области Андрей Большаков. По его словам, началось изъятие некачественной продукции из торговых точек.

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Изначально было известно о шести погибших, однако позже это число увеличилось до 16, еще 35 человек пострадали. Как сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, в Димитровграде 25 пострадавших, девять — в Ульяновске, один — в Новой Малыкле.

Среди погибших в Димитровграде оказалась сотрудница магазина «Территория пива», в котором продавался некачественный алкоголь. По словам ее коллеги, погибшая решила помянуть родителей и выпила около стакана сидра. После этого ей стало плохо, но она списала всё на давление. Женщине сделали укол, ей стало легче, однако позже, по дороге домой, она впала в кому и умерла.

От некачественного сидра пострадала также и 16-летняя сирота из Ульяновской области. Девушка выпила со своей 25-летней сестрой, у которой жила. Вскоре несовершеннолетней стало плохо, ее госпитализировали с отравлением. На данный момент она находится в реанимации.

Отравления в Самарской области и Удмуртии

Еще две женщины скончались от отравления сидром в Самарской области, об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону. По данным следствия, напиток был поставлен с предприятия, расположенного в Красноглинском районе Самары. На данный момент там работают следователи и криминалисты.

В связи с произошедшим на дорогах Самарской области выставили патрули ГИБДД, которые проверяют автомобили на предмет провоза контрафактного алкоголя.

Кроме того, о двух случаях отравления сидром сообщили власти Удмуртии. По словам зампреда правительства региона Эльвиры Пинчук, в критическом состоянии были госпитализированы 20-летний молодой человек и 34-летняя женщина.

Роспотребнадзор установил марку контрафактного сидра

Роспотребнадзор, предварительно, установил, что отравления в Ульяновской области произошли в результате употребления сидра «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области ООО «Анди» и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области. В ведомстве призвали не пить этот напиток до окончания расследования.

Глава ведомства Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» в стране.

Кроме того, стало известно, что в Самаре полицейские остановили фуру, которая ехала на склад за 810 л сидра под этой маркой.

Предпринимателя из Самарской области задержали по делу об отравлениях

По факту отравлений было возбуждено возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По подозрению в поставках алкогольной продукции 5 июня был задержан индивидуальный предприниматель Анар Гусейнов. Он дал показания следствию.

Мужчина сообщил, что владельцы пивных магазинов давно сотрудничают с его заводом и ранее никаких происшествий не было. По его словам, продавцы сами ездят в Самарскую область и закупаются сидром. Гусейнов добавил, что не сотрудничает с предприятием «Анди» и не понимает, кто возит этот сидр по его документам.

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