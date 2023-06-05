Среди отравившихся сидром под Ульяновском оказалась 16-летняя сирота

Одной из пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя сирота, девушка находится в реанимации. Об этом 5 июня сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Девушка употребила алкоголь со своей 25-летней родной сестрой, вместе с которой жила, в ночь на 4 июня. Вскоре несовершеннолетней стало плохо, и ее госпитализировали с отравлением.

«На данный момент пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии», — добавили СК.

Ранее в понедельник в Ульяновской области были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно сидром. В настоящий момент количество установленных пострадавших конкретно от этого напитка достигло 22 человек.

По информации источника «Известий», погибли 10 человек. От отравления скончались две женщины в Самарской области.

Предприниматель Анар Гусейнов, задержанный по делу об отравлениях сидром, дал показания следствию. По его словам, владельцы пивных магазинов говорят, что давно сотрудничают с его заводом и никаких происшествий ранее не было. Продавцы сами ездят в Самарскую область и закупаются сидром.

Гусейнов также рассказал, что не сотрудничает с заводом «Анди» и не понимает, кто возит этот сидр по его документам.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).