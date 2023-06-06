Число погибших от отравления алкоголем в Самарской области выросло до семи. Об этом 6 июня сообщили в минздраве региона.

«Обновленная информация: 7 погибших, 13 пациентов находятся под наблюдением медработников в медучреждениях региона, им оказывается необходимая медпомощь», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее было известно о двух погибших и 14 пострадавших. По предварительной информации, отравление наступило в результате употребление сидра под названием «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области.

5 июня стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» в нескольких российских регионах.

По данным «Известий», в Нижегородской области два человека скончались, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи токсикологического отделения. Наряду с этим власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Предпринимателя, который занимался поставками алкогольной продукции, задержали. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).