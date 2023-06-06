Подозреваемый в производстве суррогатного сидра не признал вину в суде

Предприниматель Анар Гусейнов, подозреваемый следствием в производстве суррогатного сидра, не признал вину в ходе заседания в Ленинском районном суде Ульяновска. Об этом 6 июня сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Нет», — ответил подозреваемый на вопрос судьи.

Инстанция во вторник избирает меру пресечения фигуранту уголовного дела. Следствие заявило в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

5 июня в нескольких российских регионах стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр». В тот же день Гусейнова задержали.

Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20, всего в регионе выявили 51 случай отравления. Еще семь человек от отравления погибли в Самарской области, пострадали 14.

По данным «Известий», в Нижегородской области два человека скончались, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, молодой мужчина и женщина находятся в больнице в критическом состоянии.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат СК.