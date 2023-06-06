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Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 20

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Фото: ТАСС/УМВД России по Ульяновской области
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Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20. Об этом 6 июня сообщил минздрав региона.

«Врачи Ульяновской области делают всё возможное для спасения жизни и здоровья пострадавших от отравления. По последним данным, в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащими напитками. Спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что состояние пострадавших варьирует от средней степени тяжести до тяжелого. У некоторых пациентов наблюдается положительная динамика, добавили в региональном минздраве.

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При этом общее число случаев отравления контрафактным сидром в Ульяновской области достигло 51.

Ранее, 5 июня, стало известно, что в нескольких российских регионах произошло массовое отравление контрафактным напитком «Мистер Сидр».

В Самарской области два человека погибли, число пострадавших там выросло до семи человек.

По данным «Известий», в Нижегородской области также два человека скончались, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения больницы.

На складах и в магазинах в Удмуртии изъято около 14 тыс. л пивного напитка «Мистер Сидр». В Ульяновской области были обнаружены 216 30-литровых кегов с опасной продукцией, в Пензенской области изъято свыше 1,7 тыс. л напитка.

Предпринимателя, занимающегося поставками алкогольной продукции, задержали. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении в Главное следственное управление ведомства.

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