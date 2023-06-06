Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области достигло 51
В Ульяновской области число случаев отравления контрафактным сидром достигло 51. Об этом 6 июня сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева.
«Общее число пострадавших — 51 человек, из них 16 человек умерли», — приводит ее слова ТАСС.
Как отметила Колотик-Каменева, в основном состояние пострадавших среднетяжелое. По ее словам, у нескольких пациентов прослеживается положительная динамика.
Накануне стало известно об отравлении сидром в нескольких регионах России. Как выяснилось, пострадавшие пили напиток «Мистер Сидр».
Среди пострадавших в Ульяновской области — двое несовершеннолетних и одна беременная женщина.
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов 5 июня заявил, что в регионе зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, есть погибшие. Несколько человек находятся в отделениях реанимации. Предварительной причиной случившегося министр назвал содержание этиленгликоля в составе суррогатных алкогольных напитков.
Позднее корреспондент «Известий» Олег Мурашов сообщил, что в Нижегородской области два человека скончались в результате отравления алкоголем. Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения.
В Самарской области два человека погибли, семь обратились в больницы.
Тем временем местные власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.
Предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении в главное следственное управление ведомства.