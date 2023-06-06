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В Удмуртии изъято почти 14 тыс. л напитка «Мистер Сидр»

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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На складах и в магазинах в Удмуртии изъято около 14 тыс. л пивного напитка «Мистер Сидр». Об этом 6 июня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Самаре сотрудниками Госавтоинспекции остановлен грузовой автомобиль, в котором обнаружены пластиковые кеги общим объемом 810 л и документы на получение алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр». На территории Удмуртии в складских помещениях и магазинах полицейскими изъято почти 14 тыс. л пивного напитка, а в Мордовии — более 250 л», — сообщила она журналистам.

Также в Ульяновской области были обнаружены 216 30-литровых кегов с опасной продукцией, в Пензенской области изъято свыше 1700 л напитка.

По информации «Известий», всего было проверено 444 торговых точек. Из 34 было изъято 1247 л алкогольной продукции, произведенной компанией «Анди».

Также были задержаны главный бухгалтер предприятия и два менеджера. Они были допрошены в качестве свидетелей.

Сидрова доза: кто виноват в массовом отравлении в Ульяновской области
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Ранее, 5 июня, в нескольких российских регионах произошло массовое отравление контрафактным напитком «Мистер Сидр». По последним данным, в Ульяновской области отравился 51 человек, из них 18 умерло.

По данным «Известий», в Нижегородской области от отравления скончались два человека, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения. В Самарской области два человека погибли, 14 пострадали. Также власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали 5 июня. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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