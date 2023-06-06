Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18

Число погибших от отравления контрафактным сидром в Ульяновской области достигло 18 человек. Об этом 6 июня сообщило министерство здравоохранения региона.

«По информации министерства здравоохранения Ульяновской области, с 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», — говорится в сообщении.

Для оказания медицинской помощи развернуто 88 коек. Министерство направило специальные инструкции для экипажей скорой медицинской помощи при обнаружении пациентов с отравлениями.

«Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика», — сообщила врио главы ульяновского минздрава Олеся Колотик-Каменева.

Также до 14 человек возросло число госпитализированных после отравления алкоголем в Самарской области. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона в Telegram.

«В настоящее время 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние трех пациентов оцениваем как средней степени тяжести. Медработники прилагают все усилия для сохранения здоровья и жизни пациентам», — сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Он также отметил, что, если после употребления алкоголя появились такие симптомы, как тошнота, рвота, повышенное или пониженное давление, нарушение зрения, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

О массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» в нескольких российских регионах стало известно 5 июня. В этот день сообщалось, что в Самарской области два человека погибли.

По данным «Известий», в Нижегородской области также два человека скончались, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения.

Власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).