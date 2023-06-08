Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 21 человека. Об этом в четверг, 8 июня, сообщили в региональном минздраве.

«По оперативным данным в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу», — отмечается в сообщении.

Как сообщил главный внештатный токсиколог минздрава Ульяновской области, заведующий токсикологическим отделением Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова Игнат Пономаренко, к этому моменту в отделении лечатся 12 пациентов. Это женщины в возрасте от 16 лет до 61 года.

По его словам, две пациентки по-прежнему находятся в реанимации. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое: они могут самостоятельно дышать, пациенткам проводят сеансы гемодиализа, чтобы очистить кровь от яда.

«Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения», — сообщил Пономаренко.

Врач также подчеркнул, что для отравления метиловым спиртом характерно нарушение остроты зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание.

В понедельник, 5 июня, стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах. В тот же день был задержан Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину.

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