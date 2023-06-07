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В Роспотребнадзоре сообщили об изъятии 66,5 тыс. л «Мистера Сидра» в 15 регионах РФ

Роспотребнадзор: 66,5 тыс. л «Мистера Сидра» изъято из оборота в 15 регионах России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли 66,5 тыс. л суррогатного алкоголя «Мистер сидр», произведенного на территории Самарской области. Об этом 7 июня сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Отмечается, что такой объем алкогольной продукции был изъят по состоянию на 18:00 7 июня.

«Наибольший объем продукции изъят в Астраханской области, Курганской области и Республике Удмуртия. Продукция также выявлена и изъята на территории Владимирской области, Республики Крым, Рязанской области, Республики Мордовия, Волгоградской области, Республики Чувашия, Республики Коми, Пензенской области, Ульяновской области, Самарской области, Пермского края и Республики Марий Эл», — уточнили в ведомстве.

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В понедельник, 5 июня, стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах. В тот же день был задержан Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

6 июня источник «Известий» сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком «Мистер Сидр».

По последним данным, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в регионах России составляет 96 человек, 30 граждан скончались.

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