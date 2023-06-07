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Специалист призвал избегать дешевого разливного сидра

Эксперт по алкогольной политике Шапкин: сидр не может стоить дешевле 200 рублей за бутылку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Покупка дешевых слабоалкогольных напитков на розлив — лотерея, которая может обернуться неприятными последствиями. Об этом 7 июня предупредил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

В разговоре с агентством «Прайм» он подчеркнул, что бутылка настоящего сидра не может стоить меньше 200 рублей. Это связано с тем, что процедура изготовления этого напитка достаточно сложна и затратна. Сидр является продуктом брожения яблочного сока с минимумом посторонних ингредиентов, для его созревания требуется порядка 30–40 дней.

«Всё, что мы видим в упомянутых «разливайках», — на 99% подделка. В лучшем случае это продукт из восстановленного яблочного сока, что сопоставимо с вином из концентрата и массы добавок, обеспечивающих вкус и запах», — объяснил Шапкин.

При этом зачастую недобросовестные производители используют ароматизаторы и спирты, не предусмотренные технологией. Из-за того что эти процессы фактически не контролируются, в состав напитков может попадать, например, метанол, который по запаху и вкусу неотличим от этилового спирта.

До тех пор, пока нет практики лицензирования пивной продукции и действует мораторий на проверки Роспотребнадзора, эксперт посоветовал воздержаться от употребления алкогольных суррогатов неясного происхождения, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем и жизнью.

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Накануне Министерство здравоохранения РФ сообщило, что число граждан, пострадавших от отравления спиртными напитками, достигло 90. В их числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина. Зафиксировано 29 летальных случаев, еще четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил источник «Известий», в крови у всех отравившихся продукцией «Мистер Сидр» был обнаружен метанол.

По делу о смертельном отравлении задержали предпринимателя Анара Гусейнова. Позже стало известно, что мужчина не признал вину. Суд арестовал его на два месяца. В свою очередь Следственный комитет РФ предъявил Гусейнову обвинение в оказании некачественных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Тем временем по всей стране продолжают изымать опасную продукцию «Мистер Сидр», которую употребляли пострадавшие. Роспотребнадзор призывает граждан сообщать в территориальные органы ведомства о случаях продажи этих напитков.

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