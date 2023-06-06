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СК РФ предъявил обвинение производившему «Мистер Сидр» бизнесмену

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Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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Бизнесмену Анару Гусейнову, который был ранее арестован в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром «Мистер Сидр» в регионах Поволжья, предъявлено обвинение в оказании некачественных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — сказано в сообщении.

Также в напитке в рамках химической судебной экспертизы СК РФ было выявлено наличие опасных для здоровья человека метанола и этилбутирата.

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Ранее в этот день источник «Известий», знакомый с ситуацией, сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления людей сидром в одно производство.

Общее количество пострадавших в пяти регионах на момент вечера вторника, 6 июня, оценивается Минздравом в 90 человек — из них четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина. Всего на сегодняшний день зафиксировано 29 летальных случаев, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Тогда же стало известно, что число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20. Еще семь человек погибли от отравления в Самарской области. По данным «Известий», в Нижегородской области два человека скончались и трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

5 июня в нескольких российских регионах стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр». В тот же день был задержан Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Позднее стало известно, что он не признал вину. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.

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