СК РФ объединит дела по факту отравления сидром в одно производство

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления людей сидром в одно производство. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению объединить ряд уголовных дел в одном производстве, создав следственную группу из числа следователей и криминалистов, имеющих опыт расследования подобных преступлений», — говорится в сообщении СК.

Накануне стало известно об отравлении сидром в нескольких регионах России. Как выяснилось, пострадавшие пили напиток «Мистер Сидр».

Министерство здравоохранения РФ 6 июня сообщило, что число россиян, пострадавших от отравления суррогатным алкоголем, достигло 90. В числе отравившихся четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина. Зафиксировано 29 летальных случаев, еще четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил источник «Известий», в крови у всех пострадавших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр» был обнаружен метанол.

По делу о смертельном отравлении задержали предпринимателя Анара Гусейнова. Позже стало известно, что Гусейнов не признал вину. Суд арестовал его на два месяца.

Между тем по всей стране продолжают изымать опасную продукцию «Мистер Сидр», которую употребляли пострадавшие. Роспотребнадзор призывает граждан сообщать в территориальные органы ведомства о случаях продажи этих напитков.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат СК.