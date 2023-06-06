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Число отравившихся суррогатным алкоголем в РФ достигло 90 человек

Минздрав: от отравления суррогатным алкоголем в РФ пострадали 90 человек
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Фото: ТАСС/УМВД России по Ульяновской
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Число россиян, пострадавших от отравления суррогатным алкоголем, достигло 90. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает Министерство здравоохранения РФ.

По информации ведомства, в числе отравившихся четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина.

На сегодняшний день зафиксировано 29 летальных случаев, еще четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Минздрав контролирует оказание помощи гражданам. Помимо прочих мероприятий, было проведено более 20 медицинских телеконсультаций.

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Ранее в этот день сообщалось, что число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20. Еще семь человек от отравления погибли в Самарской области, пострадали 14.

По данным «Известий», в Нижегородской области два человека скончались, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, молодой мужчина и женщина находятся в больнице в критическом состоянии.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК).

По делу о смертельном отравлении задержали предпринимателя Анара Гусейнова. Позже стало известно, что Гусейнов не признал вину. Суд арестовал его на два месяца.

Между тем по всей стране продолжают изымать опасную продукцию «Мистер Сидр», которую употребляли пострадавшие. Роспотребнадзор призывает граждан сообщать в территориальные органы ведомства о случаях продажи этих напитков.

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