В Роспотребнадзоре сообщили об изъятии 37,6 тыс. л «Мистера Сидра» в 11 регионах РФ

Специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. л потенциально опасного пивного напитка «Мистер сидр», произведенного на территории Самарской области. Об этом 6 июня сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что такое количество алкоголя было изъято по состоянию на 18:00 вторника, 6 июня.

«Наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Республике Удмуртия и Республике Крым. Продукция также выявлена и изъята на территории Владимирской области, Республики Мордовия, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Там также добавили, что мероприятия по выявлению и изъятию продукции продолжаются по всей стране.

«Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции «Мистер Сидр» в территориальные органы Роспотребнадзора. Ситуация остается на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20. Еще семь человек от отравления погибли в Самарской области, пострадали 14.

По данным «Известий», в Нижегородской области два человека скончались, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, молодой мужчина и женщина находятся в больнице в критическом состоянии.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат СК.

По делу о смертельном отравлении задержали предпринимателя Анара Гусейнова. Позже стало известно, что Гусейнов не признал вину. Суд арестовал его на два месяца.