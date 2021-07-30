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Ученые сравнили влияние вина и пива на сердце

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Употребление красного или белого вина более безопасно с точки зрения риска инсульта по сравнению с другими видами алкоголя, следует из результатов исследования ученых Университета Аделаиды (Австралия), опубликованного 29 июля в журнале Medical Xpress.

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Согласно данным специалистов, употребление менее шести стандартных стаканов алкоголя в неделю связано с самым низким риском развития фибрилляции предсердий (ФП). ФП — это нерегулярная и учащенная частота сердечных сокращений, которая может увеличить риск инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений. Среди симптомов — учащенное сердцебиение, одышка и слабость.

По словам ведущего автора Сэмюэла Ту из Центра нарушений сердечного ритма Университета Аделаиды, у тех, кто употреблял менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, был самый низкий риск развития ФП (под стандартной порцией алкоголя в исследовании понимается около 100 мл вина и 285 мл пива).

«Мы также обнаружили, что потребление пива и сидра было связано с большим риском фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина <...> Наши результаты показывают, что ответственное употребление алкоголя до шести порций в неделю безопасно с точки зрения минимизации риска фибрилляции предсердий. Для тех, кто в настоящее время употребляет алкоголь, употребление красного или белого вина потенциально может быть более безопасной альтернативой другим видам алкогольных напитков», — приводятся в исследовании его слова.

При этом отмечается, что результаты исследования не применимы к тем, кто уже страдает ФП.

23 июля было опубликовано исследование американских диетологов, согласно которому при похудении не стоит употреблять газированные напитки, так как в их состав входят искусственные подсластители, которые не только усиливают тягу к более калорийным продуктам.

Кроме того, специалисты рекомендовали не употреблять алкогольные коктейли. Они посоветовали пить низкоуглеводное пиво или игристые вина с низким содержанием сахара, отметив, что вне зависимости от напитка не рекомендуются выпивать больше одного-двух бокалов в день.

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