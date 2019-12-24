Прямой эфир

Назван простой способ проверить качество алкоголя с помощью зажигалки

0
Фото: TASS/YAY
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проверить качество крепкого алкоголя можно в домашних условиях с помощью обычной зажигалки, рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По словам специалиста, для этого достаточно налить небольшое количество алкоголя в столовую ложку, а затем поджечь.

«Если пламя станет голубое, то значит там содержится этиловый спирт, а вот если пламя зеленое — это метиловый спирт, пить который категорически нельзя», — цитирует Шапкина агентство городских новостей «Москва».

По его словам, чаще всего в России подделывают крепкий и дорогой алкоголь — виски, коньяк, ром и дорогую водку.

23 декабря врачи рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год. Эксперты отметили, что каждому человеку следует знать и учитывать свои индивидуальные особенности и вероятную непереносимость спиртного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач оценил опасность популярных новогодних традиций
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019