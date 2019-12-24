Назван простой способ проверить качество алкоголя с помощью зажигалки

Проверить качество крепкого алкоголя можно в домашних условиях с помощью обычной зажигалки, рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По словам специалиста, для этого достаточно налить небольшое количество алкоголя в столовую ложку, а затем поджечь.

«Если пламя станет голубое, то значит там содержится этиловый спирт, а вот если пламя зеленое — это метиловый спирт, пить который категорически нельзя», — цитирует Шапкина агентство городских новостей «Москва».

По его словам, чаще всего в России подделывают крепкий и дорогой алкоголь — виски, коньяк, ром и дорогую водку.

23 декабря врачи рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год. Эксперты отметили, что каждому человеку следует знать и учитывать свои индивидуальные особенности и вероятную непереносимость спиртного.