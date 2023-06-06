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Минпромторг разработал законопроект о регулировании производства и оборота метанола

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Минпромторг России разработал проект федерального закона, согласно которому в стране запланировано введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола), сообщили «Известиям» 6 июня в пресс-службе ведомства.

«Проектом закона предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот», — отметили там.

Также это поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола предприятиями, являющимися участниками рынка, добавили в пресс-службе.

Сидрова доза: кто виноват в массовом отравлении в Ульяновской области
И как суррогат, убивший почти два десятка человек, попал в легальные торговые сети

5 июня стало известно, что в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление контрафактным сидром. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

По последним данным 6 июня минздрава Ульяновской области, всего был выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащими напитками, число погибших выросло до 20, 31 пациент находится под наблюдением врачей в стационарах.

По информации пресс-службы УМВД России по Ульяновской области, в изъятом после массового отравления сидре были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Как сообщили в этот же день агентству «Интерфакс» в пресс-службе Самарской области, в регионе число погибших после употребления суррогатного алкоголя увеличилось до семи человек, 13 пациентов находятся под наблюдением медработников.

В Удмуртии отравились сидром два человека. В министерстве здравоохранения региона отметили, что, согласно результатам лабораторных исследований, пострадавшие отравились метанолом. В результате один человек умер, второй находится в больнице в тяжелом состоянии, заявила вице-премьер республики Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале.

Также корреспондент «Известий» Олег Мурашов рассказал, что в Нижегородской области два человека скончались в результате отравления алкоголем.

Предприниматель, подозреваемый в поставках алкогольной продукции, которая привела к массовому отравлению людей, задержан. Возбуждено уголовное дело.

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