Один человек умер в результате отравления сидром в Удмуртии. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале.

«К сожалению, юноша, отравившийся суррогатным «сидром», скончался сегодня. Женщина остается в больнице в тяжелом состоянии. Лабораторные исследования подтвердили, что оба отравились метанолом», — написала Пинчук.

Днем ранее власти Удмуртии сообщали об отравлении алкоголем двух человек — 20-летнего юноши и 34-летней женщины.

5 июня в нескольких российских регионах произошло массовое отравление контрафактным напитком «Мистер Сидр». По последним данным, в Ульяновской области отравился 51 человек, из них 18 умерло.

По данным «Известий», в Нижегородской области от отравления скончались два человека, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения. В Самарской области два человека погибли, 14 пострадали.

6 июня в Пензе трех девушек госпитализировали после отравления спиртосодержащей продукцией. По данным регионального СУ СКР, пострадали одна 18-летняя и две 17-летние жительницы Пензы.

Предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

На данный момент, по требованию Роспотребнадзора, происходит изъятие алкогольного напитка из магазинов.