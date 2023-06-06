В Пензе госпитализировали трех девушек после отравления спиртосодержащей продукцией

Трех девушек госпитализировали в Пензе после отравления спиртосодержащей продукцией. Об этом 6 июня сообщило СУ СК России по Пензенской области.

По данным следствия, пострадали одна 18-летняя и две 17-летние жительницы Пензы. Они употребили спиртосодержащую продукцию, купленную в одной торговой сети, после чего были доставлены в больницы с признаками отравления.

«Сотрудниками следственного отдела по Железнодорожному району города Пензы совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проведены осмотры мест происшествий, изъята тара из-под алкоголя, а также более 1,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы, где пострадавшие приобретали алкогольные напитки», — заявило ведомство в Telegram.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности тяжкий вред здоровью человека»).

Ранее, 5 июня, в нескольких российских регионах произошло массовое отравление контрафактным напитком «Мистер Сидр». По последним данным, в Ульяновской области отравился 51 человек, из них 18 умерло.

По данным «Известий», в Нижегородской области два человека скончались, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения. В Самарской области два человека погибли, 14 пострадали. Также власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).