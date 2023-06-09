Общее число отравившихся суррогатным сидром в России выросло до 103 человек, о чем в пятницу, 9 июня, сообщил источник «Известий».

Среди пострадавших — пятеро детей. Всего погиб 31 человек. На стационарном лечении находятся 70 человек, двое были выписаны.

Случаи отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской, Курганской областях и в Удмуртии, рассказал источник.

О массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах стало известно 5 июня. Источник «Известий» рассказал, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком.

Роспотребнадзор 7 июня сообщил о том, что специалисты территориальных органов надзорного ведомства изъяли 66,5 тыс. л суррогатного алкоголя «Мистер Сидр», произведенного на территории Самарской области. Самое большое количество продукции было изъято в Астраханской, Курганской областях и Удмуртии.

После массовых отравлений было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Подозреваемым стал предприниматель Анар Гусейнов, который был задержан 5 июня. Он не признал вину. Cуд 6 июня арестовал Гусейнова на два месяца.

Также 8 июня глава МВД России Владимир Колокольцев уволил заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова и начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» Александра Ремнева в связи с хищением спиртосодержащей жидкости, которую затем использовали для изготовления напитка «Мистер Сидр».