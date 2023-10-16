 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Республика Сербская готова подписать с РФ договор о долгосрочных поставках газа
Мир
Вашингтон заявил о попытках освободить заложников ХАМАС
Общество
В Совфеде разработают проект об охране голоса человека
Мир
Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль
Мир
Полиция в Германии разогнала крупный митинг в поддержку Палестины
Мир
Премьер Польши заявил о готовности сформировать новый кабмин после выборов
Мир
На Украине заявили о необходимости ускорить производство оружия
Мир
Республика Сербская выразила надежду на установление прямого авиасообщения с РФ
Мир
Израиль начал осмотр сектора Газа с воздуха для подготовки к наземной операции
Мир
Туск заявил о прекращении в Польше эпохи власти партии Качиньского
Мир
ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Мир
Оппозиция Польши получила достаточно голосов для формирования коалиции
Мир
Аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября после израильских ударов
Мир
Белый дом пообещал выделить больше $2 млрд на помощь Украине и Израилю
/

Кружным путем: Минпромторг предложил ввести минимальную розничную цену для пива

Как это поможет решить проблему с «наливайками» в жилых домах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России может появиться минимальная розничная цена на разливное пиво, которое продают в общепите. Это предложил Минпромторг. Инструмент призван решить проблему с так называемыми наливайками в жилых домах, которые продают дешевый алкоголь по ночам, что мешает жильцам. Проблема с таким общепитом в домах не в цене напитков, а в круглосуточном режиме работы, подчеркнули эксперты. Они предлагают дать регионам послабления по времени продаж.

Борьба у дома

В России могут установить минимальные розничные цены (МРЦ) для разливного пива, что отразится на его цене в заведениях общепита. Такое предложение озвучил Минпромторг, выступая на экспертном совете при комитете Госдумы по промышленности и торговли. В ведомстве уверены, что таким образом можно решить проблему с «наливайками» — небольшими кафе, которые расположены в жилых домах, за счет своего статуса они имеют право торговать спиртным круглосуточно. Это своеобразный обход действующей федеральной нормы, которая запрещает продавать спиртное после 23:00.

— Введение минимальных розничных цен на слабоалкогольную продукцию, реализуемую в розлив, вполне может стать механизмом, который снизит желание недобросовестных потребителей собираться ночами у таких объектов якобы общепита и нарушать покой граждан, — пояснили «Известиям» в ведомстве.

наливайка
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Источник, близкий к Минпромторгу, подчеркнул, что сейчас такие заведения могут продавать пиво в розлив за 70–80 рублей за 1 л, тогда как МРЦ может повысить стоимость продукции, что отпугнет часть покупателей.

Эффект хлыста: почему в России упало производство водки и коньяка
Выпуск алкогольной продукции сократился на 4,2% в текущем году

В Госдуме сейчас активно обсуждают вопрос, как можно оградить жильцов многоквартирных домов от таких «наливаек». Парламентарии сразу двух фракций внесли в ГД свои законопроекты с предложениями о том, как решить эту проблему. От «Новых людей» это Владислав Даванков, а от «Единой России» — Светлана Разворотнева. Основная новелла этих проектов — позволить жильцам самостоятельно решать, могут ли такие заведения располагаться в многоквартирном доме.

«Проблема баров, ресторанов и алкомаркетов в жилых домах и возникающий в результате этого повышенный уровень шума вызывают законное возмущение у жителей домов, в которых расположены подобные заведения», сказано, например, в пояснительной записке к проекту «Новых людей». Такая ситуация, как отмечается, нарушает конституционные права граждан на отдых и благоприятную окружающую среду.

алкомаркет
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Но Минпромторг против такого подхода, заявил представитель ведомства, выступая на экспертном совете.

В ведомстве подчеркнули изданию, что избыточное регулирование торговли спиртным, в том числе в общепите, может ударить по экономическому положению добросовестных предпринимателей. Более того, это может привести к сокращению легальных точек продаж и росту доли теневого оборота алкогольной продукции, в том числе некачественного, либо опасного для жизни суррогата.

В Минфин и Минэкономразвития предложение не поступало, сообщили «Известиям» в ведомствах в ответ на просьбу прокомментировать инициативу.

Солодный прием: ФАС поддержала возврат рекламы пива на стадионы
Общественники выступают против — они считают, что алкоголь сделает фанатов агрессивными

Время — деньги

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева сказала «Известиям», что введение МРЦ на разливное пиво не сможет решить проблему с «наливайками». Проблема не в том, что такие заведения продают дешевый алкоголь, а в том, что их работа вообще никак не контролируется. В пример парламентарий привела торговлю в магазинах, которая ограничена во времени и в местах расположения точек.

— Мы уверены, что должен быть инструмент, который влияет на такие небольшие заведения общепита. Например, это может быть угроза закрытия в случае многочисленных нарушений, которые станут критичными для жильцов дома, — пояснила она. — Предлагаемую нами норму можно усовершенствовать — например, уточнить, что лишь две трети собрания жильцов многоквартирного дома может принять решение по этому вопросу. Также действие нормы можно распространить только на спальные районы, не включая в регулирование продажи алкоголя в исторических центрах.

наливайка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Глава Центра федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз согласен с парламентарием: проблема с «наливайками» в жилых домах не связана с низкими ценами на пиво. Такие заведения работают по ночам, когда легальная розничная торговля уже не функционирует, сказал он «Известиям», хотя сам по себе механизм с МРЦ на пиво эксперт поддержал как инструмент, который может влиять на качество напитка.

— Локальные власти часто ужесточают федеральные ограничения по времени продаж спиртного, зачастую реализация алкоголя в регионе заканчивается в 21:00. Это подталкивает предпринимателей открывать заведение «на два стула» и называть его кафе, чтобы получить возможность продавать напитки с градусом, — отметил он. — Например, в столице, где алкоголь доступен до 23:00, таких проблем нет.

Виски и сигареты: новые правила продажи крепкого алкоголя с 1 сентября
Какой будет минимальная цена на пачку сигарет с 1 сентября

Сами рестораторы отнеслись с пониманием к предложению Минпромторга об МРЦ — ведомство уже обсуждало этот вопрос с бизнесом, сказал «Известиям» глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он подчеркнул, что поддерживает появление минимума как альтернативы закрытию заведений общепита, тем более в ресторанах цены на пиво значительно выше того уровня, который могут заявить как МРЦ, добавил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир