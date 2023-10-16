Кружным путем: Минпромторг предложил ввести минимальную розничную цену для пива

В России может появиться минимальная розничная цена на разливное пиво, которое продают в общепите. Это предложил Минпромторг. Инструмент призван решить проблему с так называемыми наливайками в жилых домах, которые продают дешевый алкоголь по ночам, что мешает жильцам. Проблема с таким общепитом в домах не в цене напитков, а в круглосуточном режиме работы, подчеркнули эксперты. Они предлагают дать регионам послабления по времени продаж.

Борьба у дома

В России могут установить минимальные розничные цены (МРЦ) для разливного пива, что отразится на его цене в заведениях общепита. Такое предложение озвучил Минпромторг , выступая на экспертном совете при комитете Госдумы по промышленности и торговли. В ведомстве уверены, что таким образом можно решить проблему с «наливайками» — небольшими кафе, которые расположены в жилых домах, за счет своего статуса они имеют право торговать спиртным круглосуточно. Это своеобразный обход действующей федеральной нормы, которая запрещает продавать спиртное после 23:00.

— Введение минимальных розничных цен на слабоалкогольную продукцию, реализуемую в розлив, вполне может стать механизмом, который снизит желание недобросовестных потребителей собираться ночами у таких объектов якобы общепита и нарушать покой граждан , — пояснили «Известиям» в ведомстве.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Источник, близкий к Минпромторгу, подчеркнул, что сейчас такие заведения могут продавать пиво в розлив за 70–80 рублей за 1 л, тогда как МРЦ может повысить стоимость продукции, что отпугнет часть покупателей.

В Госдуме сейчас активно обсуждают вопрос, как можно оградить жильцов многоквартирных домов от таких «наливаек». Парламентарии сразу двух фракций внесли в ГД свои законопроекты с предложениями о том, как решить эту проблему. От «Новых людей» это Владислав Даванков, а от «Единой России» — Светлана Разворотнева. Основная новелла этих проектов — позволить жильцам самостоятельно решать, могут ли такие заведения располагаться в многоквартирном доме.

«Проблема баров, ресторанов и алкомаркетов в жилых домах и возникающий в результате этого повышенный уровень шума вызывают законное возмущение у жителей домов, в которых расположены подобные заведения», сказано, например, в пояснительной записке к проекту «Новых людей». Такая ситуация, как отмечается, нарушает конституционные права граждан на отдых и благоприятную окружающую среду.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Но Минпромторг против такого подхода, заявил представитель ведомства, выступая на экспертном совете.

В ведомстве подчеркнули изданию, что избыточное регулирование торговли спиртным, в том числе в общепите, может ударить по экономическому положению добросовестных предпринимателей. Более того, это может привести к сокращению легальных точек продаж и росту доли теневого оборота алкогольной продукции, в том числе некачественного, либо опасного для жизни суррогата.

В Минфин и Минэкономразвития предложение не поступало, сообщили «Известиям» в ведомствах в ответ на просьбу прокомментировать инициативу.

Время — деньги

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева сказала «Известиям», что введение МРЦ на разливное пиво не сможет решить проблему с «наливайками». Проблема не в том, что такие заведения продают дешевый алкоголь, а в том, что их работа вообще никак не контролируется. В пример парламентарий привела торговлю в магазинах, которая ограничена во времени и в местах расположения точек.

— Мы уверены, что должен быть инструмент, который влияет на такие небольшие заведения общепита. Например, это может быть угроза закрытия в случае многочисленных нарушений , которые станут критичными для жильцов дома, — пояснила она. — Предлагаемую нами норму можно усовершенствовать — например, уточнить, что лишь две трети собрания жильцов многоквартирного дома может принять решение по этому вопросу. Также действие нормы можно распространить только на спальные районы, не включая в регулирование продажи алкоголя в исторических центрах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Глава Центра федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз согласен с парламентарием: проблема с «наливайками» в жилых домах не связана с низкими ценами на пиво. Такие заведения работают по ночам, когда легальная розничная торговля уже не функционирует, сказал он «Известиям», хотя сам по себе механизм с МРЦ на пиво эксперт поддержал как инструмент, который может влиять на качество напитка.

— Локальные власти часто ужесточают федеральные ограничения по времени продаж спиртного, зачастую реализация алкоголя в регионе заканчивается в 21:00. Это подталкивает предпринимателей открывать заведение «на два стула» и называть его кафе, чтобы получить возможность продавать напитки с градусом, — отметил он. — Например, в столице, где алкоголь доступен до 23:00, таких проблем нет.

Сами рестораторы отнеслись с пониманием к предложению Минпромторга об МРЦ — ведомство уже обсуждало этот вопрос с бизнесом, сказал «Известиям» глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он подчеркнул, что поддерживает появление минимума как альтернативы закрытию заведений общепита, тем более в ресторанах цены на пиво значительно выше того уровня, который могут заявить как МРЦ, добавил он.