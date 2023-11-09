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Магазину — дома: власти против запрета алкоголя в маркетах и кафе на первых этажах

Предложение депутатов разрешить жильцам ограничивать работу бизнеса не нашло поддержки в кабмине
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Власти выступили против запрета продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Ранее в Госдуме предложили разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу таких точек. Отрицательный отзыв Минфина на этот законопроект поддержали уже три министерства — Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст. Чиновники считают, что жильцы смогут сговариваться и злоупотреблять таким правом. Например, запрещать работать в доме одним предпринимателям и позволять другим, получая от них преференции.

Жильцам на откуп

Группа депутатов во главе с руководителем фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым еще в конце июля внесла в Госдуму законопроект, в котором предложила упорядочить работу магазинов и кафе в домах. Речь идет о точках продажи спиртного. Парламентарии предлагали разрешить общему собранию собственников запрещать работу таких магазинов и заведений общепита в нежилых помещениях домов. Предполагалось, что подобное ограничение должно быть одобрено более чем 50% голосами жильцов.

В пояснительной записке к депутатскому законопроекту отмечалось, что проблема так называемых наливаек (небольших баров, кафе) и алкомаркетов в жилых домах и шум от них «вызывает законное возмущение у жителей, в домах которых расположены подобные заведения».

бар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на инициативу и уже направил его в кабмин. «Известия» ознакомились с документом. В ведомстве подчеркнули, что регионы уже сейчас могут защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».

Помимо этого, в Минфине не оценили предложенные депутатами нормы по нескольким причинам. Прежде всего там сочли, что такое правило создаст новый административный барьер для бизнесменов. Плюс если собранию жильцов дать право принимать подобные решения, то люди могут злоупотреблять ими — например, сговариваться даже против добросовестных предпринимателей.

Ведомство также смутил тот факт, что собрание собственников будет распоряжаться нежилыми помещениями вне зависимости от того, являются ли они общим имуществом или частной собственностью.

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Отзыв Минфина согласован с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минюстом, говорится в документах ведомства.

С Минфином согласны и в Ассоциации экспертов рынка ритейла. Существующих норм по охране порядка достаточно, «Известиям» глава организации Андрей Карпов. Важно чтобы контролирующие органы принимали более активное участие в процессе и нивелировали нарушения. Тогда вопросов, таких как отзыв лицензий или закрытие магазинов, не будет, добавил он.

Предлагаемые депутатами корректировки чреваты ограничением торговли алкогольной продукцией в более чем 30% магазинов, которые имеют соответствующую лицензию, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Это приведет к сокращению числа рабочих мест, спровоцирует рост теневого оборота спиртного, считают в организации.

маркет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Изначально фракция «Новые люди» шла в Госдуму, чтобы отстаивать интересы малого и среднего бизнеса. Однако ряд инициатив партии не только не учитывает запросы предпринимателей, но и идет вразрез с ними. А критикуемый ведомствами законопроект больше похож на попытку привлечь массового избирателя.

Многие люди жалуются, что в их дворах торгуют алкоголем. Маргиналы покупают спиртное и расходятся по подъездам и детским площадкам. Такое соседство пугает людей, поэтому мы разработали этот законопроект, — сказал «Известиям» соавтор законопроекта, депутат от партии «Новые люди» Георгий Арапов.

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Потенциальная угроза

Реализация норм законопроекта может создать условия для появления коррупционных схем, а также для развития «потребительского экстремизма», полагает глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Так, жильцы могут содействовать закрытию одной торговой точки, работающей добропорядочно много лет, в пользу другой, владелец которой предложил некие «преференции» владельцам квартир.

— При этом саму инициативу об усилении прав граждан в борьбе с заведениями-нарушителями общественного порядка считаю интересной. Ее необходимо учитывать при формировании других профильных законопроектов, — заметил парламентарий.

магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас созвать общее собрание жильцов дома достаточно сложно, это не всегда удается сделать в течение года, сказал «Известиям» председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Практически невозможно представить, что кто-либо намеренно решит закрыть точку, с тем чтобы причинить вред магазину или кафе, сказал эксперт.

Я бы не отвергал такие законопроекты. Если общее собрание жильцов всё же удалось организовать, люди приняли решение закрыть магазин или кафе со спиртным, то это значит лишь одно: жильцов серьезно злит создавшаяся ситуация, — пояснил Петр Шелищ. — С другой стороны, даже потенциальная угроза закрытия может быть профилактической мерой для бизнеса.

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Ранее в Минпромторге уже заявляли «Известиям», что такое избыточное регулирование торговли спиртным, в том числе в общепите, способно ударить по экономическому положению добросовестных предпринимателей. Это может привести к сокращению легальных точек продаж и росту доли теневого оборота алкогольной продукции, в том числе некачественного, опасного для жизни суррогата. В ведомстве предлагали альтернативу законопроекту депутатов: установить минимальные розничные цены на разливное пиво. Более высокая стоимость напитков способна отпугнуть дебоширов, уверены в Минпромторге.

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