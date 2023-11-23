Марочная практика: Россия начнет проверять иностранные производства вин
Россия намерена проверять производства поставляемых из-за границы вин. Специалисты Россельхознадзора планируют выезжать на площадки с аудитом и оценивать технологию изготовления напитков, рассказали «Известиям» в Минсельхозе. Первыми могут стать Армения, Сербия и Молдавия, с ними уже идут переговоры по этому вопросу, рассказали в Россельхознадзоре. Служба направила запросы на проведение надзора в 21 страну, где изготавливают 90% привезенных напитков. С начала года, согласно данным ФТС, лидерами по импорту вин в РФ стали Италия, Грузия, Испания и Франция.
Со своим уставом
Россия начнет аудит иностранных винодельческих предприятий, чтобы оценить технологию производства зарубежных напитков, которые поставляют в РФ. Россельхознадзор уже ведет переговоры с рядом стран, чтобы начать такой контроль, рассказали «Известиям» в Минсельхозе. Там уточнили, что закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» установил: органы власти РФ вправе контролировать технологию производства продукции, ввозимой в страну, на территориях иностранных государств. Это можно делать в соответствии с международными договорами либо по соглашению сторон.
— Сейчас для реализации этого положения Россельхознадзор проводит работу по заключению меморандумов о взаимопонимании между ведомствами в области виноделия заинтересованных стран, — уточнили в Минсельхозе.
На сегодняшний день Россельхознадзор направил проект меморандума в 21 страну, сказали «Известиям» в службе. В этих государствах производят 90% таких напитков, поставляемых в РФ.
— Наиболее активные переговоры идут с Арменией, Молдавией и Сербией. Оценка производства необходима для контроля на территориях иностранных государств соответствия технологии изготовления винодельческой продукции, — добавили в Россельхознадзоре.
В службе не уточнили, какие именно этапы производства специалисты будут оценивать на практике. Там лишь отметили, что «конкретнее можно будет говорить после того, как Минсельхоз утвердит технологические правила производства» винодельческой продукции. Также пока неясно, что будет происходить с теми заводами, которые не соответствуют отечественным требованиям.
Согласно данным ФТС по импорту за январь–октябрь, в топ-5 зарубежных поставок входят такие страны, как Италия, Грузия, Испания, Франция и Португалия.
«Известия» направили запрос в Международную организацию виноградарей и виноделов (объединяет крупнейших мировых изготовителей основных регионов виноделия).
Проверка на границе
Закон о виноградарстве и виноделии уже установил перечень запрещенных технологических приемов при изготовлении продукции (468-ФЗ, ст. 20), напомнил руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Он предположил, что именно эти нормы станут основой для проверок экспертов Россельхознадзора.
Этот список правил касается сырья, средств изготовления и его приемов — всего их более 10. Среди них, например, запрет на использование консервированного, концентрированного сусла, сока, воды или сушеного винограда на любом этапе производства. Более того, в процессе изготовления напитков нельзя добавлять сахар, воду плюс дополнительно ароматизировать вино или корректировать его цвет красителями. Использование запрещенных технологических приемов грозит отечественным производителям штрафом по КоАП. Плюс такую продукцию уже нельзя называть вином, добавил эксперт.
— Но выездная проверка не может гарантировать, что виноделы изготавливают зарубежные напитки с учетом этих правил. Даже если при инспекции российские эксперты зафиксируют, что иностранный производитель добросовестно следует нормам, то ничто не помешает некоторым из них нарушить отечественные правила в отсутствие контроля, — сказал «Известиям» Павел Шапкин. — Уже не говоря о том, что РФ импортирует напитки из 90 стран, в каждой из которых множество производителей. В этой ситуации альтернативой могут стать выборочные лабораторные проверки въезжающих в страну вин.
Сейчас качество иностранной продукции проверяют на нескольких этапах: на стадии предложения от поставщика (отправляют образцы), далее — до начала ввоза при декларировании, а затем при получении новых партий, рассказал «Известиям» президент компании-импортера Ladoga Вениамин Грабар.
— Важно убедиться, что напитки соответствуют требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, и что их качество стабильно во времени, — отметил он изданию.
По его мнению, действующая система контроля достаточна с учетом регуляторных методов, которым подвергнуты винные хозяйства в своих странах и регионах, особенно в исторических зонах производства в Европе. Еще одна система проверки не должна обернуться дополнительными затратами импортеров или повышением цен для потребителей.
Качество продукции складывается из множества факторов, не только производственных: процесс начинается с выращивания качественного винограда для производства вина, сказал «Известиям» гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин.
Он добавил, что для проверки качества иностранного вина в РФ проводят полный комплекс анализов на современном оборудовании, а также дегустации. Это позволяет получить полную информацию о свойствах и происхождении импортированных напитков, без этих анализов такие напитки на российский рынок просто не поступят, пояснил эксперт. Поэтому аудит иностранных производств по своей сути будет избыточной мерой, которая не позволит получить какие-то дополнительные показатели качества вина, полагает эксперт.