Марочная практика: Россия начнет проверять иностранные производства вин

Россия намерена проверять производства поставляемых из-за границы вин . Специалисты Россельхознадзора планируют выезжать на площадки с аудитом и оценивать технологию изготовления напитков , рассказали «Известиям» в Минсельхозе. Первыми могут стать Армения, Сербия и Молдавия , с ними уже идут переговоры по этому вопросу, рассказали в Россельхознадзоре. Служба направила запросы на проведение надзора в 21 страну, где изготавливают 90% привезенных напитков . С начала года, согласно данным ФТС, лидерами по импорту вин в РФ стали Италия, Грузия, Испания и Франция.

Со своим уставом

Россия начнет аудит иностранных винодельческих предприятий, чтобы оценить технологию производства зарубежных напитков, которые поставляют в РФ. Россельхознадзор уже ведет переговоры с рядом стран, чтобы начать такой контроль, рассказали «Известиям» в Минсельхозе. Там уточнили, что закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» установил: органы власти РФ вправе контролировать технологию производства продукции, ввозимой в страну, на территориях иностранных государств . Это можно делать в соответствии с международными договорами либо по соглашению сторон.

— Сейчас для реализации этого положения Россельхознадзор проводит работу по заключению меморандумов о взаимопонимании между ведомствами в области виноделия заинтересованных стран , — уточнили в Минсельхозе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На сегодняшний день Россельхознадзор направил проект меморандума в 21 страну, сказали «Известиям» в службе. В этих государствах производят 90% таких напитков, поставляемых в РФ.

— Наиболее активные переговоры идут с Арменией, Молдавией и Сербией . Оценка производства необходима для контроля на территориях иностранных государств соответствия технологии изготовления винодельческой продукции , — добавили в Россельхознадзоре.

В службе не уточнили, какие именно этапы производства специалисты будут оценивать на практике . Там лишь отметили, что «конкретнее можно будет говорить после того, как Минсельхоз утвердит технологические правила производства» винодельческой продукции­. Также пока неясно, что будет происходить с теми заводами, которые не соответствуют отечественным требованиям .

Согласно данным ФТС по импорту за январь–октябрь, в топ-5 зарубежных поставок входят такие страны, как Италия, Грузия, Испания, Франция и Португалия .

«Известия» направили запрос в Международную организацию виноградарей и виноделов (объединяет крупнейших мировых изготовителей основных регионов виноделия).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Справка «Известий» У РФ уже есть опыт выездных проверок зарубежных производств. Так, Роскачество начало инспектировать свойства западных органических вин: соответствуют ли они требованиям отечественного законодательства. К примеру, испанская компания Bodegas Nodus S.L.U. стала первым иностранным производителем вина, который зашел на российский рынок органической продукции. Роскачество уже проверило, что выращивание винограда у этого изготовителя происходит без использования пестицидов, агрохимикатов и минеральных удобрений, а производство — с допустимым пределом содержания диоксида серы. Напитки произведены без применения синтетических красителей и ароматизаторов, выяснили в итоге проверяющие. Следующими станут вина из Италии.

Проверка на границе

Закон о виноградарстве и виноделии уже установил перечень запрещенных технологических приемов при изготовлении продукции (468-ФЗ, ст. 20), напомнил руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Он предположил, что именно эти нормы станут основой для проверок экспертов Россельхознадзора .

Этот список правил касается сырья, средств изготовления и его приемов — всего их более 10 . Среди них, например, запрет на использование консервированного, концентрированного сусла, сока, воды или сушеного винограда на любом этапе производства . Более того, в процессе изготовления напитков нельзя добавлять сахар, воду плюс дополнительно ароматизировать вино или корректировать его цвет красителями . Использование запрещенных технологических приемов грозит отечественным производителям штрафом по КоАП. Плюс такую продукцию уже нельзя называть вином, добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Но выездная проверка не может гарантировать, что виноделы изготавливают зарубежные напитки с учетом этих правил . Даже если при инспекции российские эксперты зафиксируют, что иностранный производитель добросовестно следует нормам, то ничто не помешает некоторым из них нарушить отечественные правила в отсутствие контроля , — сказал «Известиям» Павел Шапкин. — Уже не говоря о том, что РФ импортирует напитки из 90 стран, в каждой из которых множество производителей . В этой ситуации альтернативой могут стать выборочные лабораторные проверки въезжающих в страну вин .

Сейчас качество иностранной продукции проверяют на нескольких этапах: на стадии предложения от поставщика (отправляют образцы), далее — до начала ввоза при декларировании , а затем при получении новых партий , рассказал «Известиям» президент компании-импортера Ladoga Вениамин Грабар.

— Важно убедиться, что напитки соответствуют требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, и что их качество стабильно во времени , — отметил он изданию.

По его мнению, действующая система контроля достаточна с учетом регуляторных методов, которым подвергнуты винные хозяйства в своих странах и регионах, особенно в исторических зонах производства в Европе. Еще одна система проверки не должна обернуться дополнительными затратами импортеров или повышением цен для потребителей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Качество продукции складывается из множества факторов, не только производственных: процесс начинается с выращивания качественного винограда для производства вина , сказал «Известиям» гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин.