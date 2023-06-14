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«В России можно производить хорошее вино и даже неплохой виски»

Глава Роскачества Максим Протасов — о правильных пельменях, самой вкусной кока-коле и виски российского производства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ежегодно эксперты Роскачества проверяют десятки категорий товаров — от продуктов питания до популярных детских игрушек. Результаты многих исследований вызывают в обществе широкий резонанс. Об уже прошедших в 2023 году проверках и планах ведомства на 2023 год «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Ежегодно Роскачество проверяет более 50 категорий товаров»

— Во время проверок кафе и ресторанов азиатской кухни было обнаружено много серьезных нарушений. Чем завершились эти проверки?

— Прежде всего давайте назовем эти нарушения. Во-первых, речь идет о фальсификации. Например, когда под видом ролла с сыром подают ролл с заменителем сыра, приготовленным из растительного масла. Такие нарушения франчайзинговая сеть быстро исправила и подтвердила это документально. Эксперты Роскачества повторно проверят продукты, но уже сейчас можно говорить о том, что продавец добросовестно исправил ошибку. Во-вторых, речь идет о том, что некоторые производители не указывали полный состав роллов, то есть недоинформировали потребителя. Такой тип нарушений также был оперативно исправлен, появились соответствующие этикетки.

Суши, роллы
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Самыми сложными оказались нарушения третьего типа — санитарные, когда в продукте обнаруживают микроорганизмы. Речь идет о чистоте на предприятии, безопасности и культуре производства. В этом случае необходимые изменения внесли более 60% ресторанов. Еще более 30% торговых точек и кафе пригласили экспертов Роскачества, чтобы внедрить на производстве принципы ХАССП (инструмент по самоконтролю пищевой безопасности и качества). Наши сотрудники бесплатно консультируют торговые сети, объясняют, как наладить процессы и выявить слабые места на производстве, чтобы всё соответствовало санитарным стандартам и было безопасно. Особое внимание уделяется режимам хранения, чтобы товар не портился по пути от кухни к потребителю. Для этого важно проследить цепочку и в самой торговой точке, и на пути движения продукта от ресторана до заказчика — в службе доставки. Сохранить продукт поможет соблюдение температурного режима, а проследить за временем доставки — трекеры.

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Какие продукты Роскачество планирует проверить в ближайшее время?

— Правительство ежегодно утверждает более 50 товарных категорий для проверки Роскачеством. В этом году в молочной категории будем проверять сметану. Должен отметить, что молочная продукция всегда находится под пристальным вниманием как проверяющих органов, так и потребителей. И качество «молочки» в последние годы заметно улучшилось. Кроме сметаны, планируем проверить рыбные консервы, в том числе шпроты. Особенно это касается товаров низкой ценовой категории, которые, по нашим расчетам, продаются ниже себестоимости. Ну и, наконец, проверка ждет пельмени. Во время прошлой проверки несколько лет назад выявили два типа нарушений: это недостаточное количество мяса (по ГОСТу его должно быть не менее 50% от веса, но многие недокладывали) и санитарные проблемы, связанные с нарушением хранения и транспортировки товара.

молоко магазин покупки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Результаты проверки Роскачества всегда становятся самой обсуждаемой темой в СМИ. Вы проверяли колу российского производства, что можете сказать об этих напитках?

— Колу проверяли по двум направлениям. Во-первых, за последний год появилось 230 новых торговых марок «газировки» — это взрывной рост, 12% от рынка газированных напитков. Очень важно было посмотреть и донести до потребителя, что представляют собой эти напитки. Всего эксперты Роскачества исследовали более 80% рынка колы. Помимо лабораторных испытаний мы провели среди потребителей дегустацию слепым методом.

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Кроме того, напитки проверяли на количество сахара: с 1 июля 2023 года сахаросодержащие напитки будут признаны подакцизными товарами, если объем подслащивающих веществ в них превышает 5 г на 100 мл. В результате выяснилось, что большинство производителей стали заменять сахар другими подсластителями. Это важно, и важно указывать тип подсластителя на этикетке, поскольку реакция у организма на эти продукты разная. Что касается наличия в составе ортофосфорной кислоты (она подавляет у нас вкус сахара и при этом вымывает кальций из организма), то несколько производителей значительно превысили допустимые показатели. Мы об этом рассказали. Но в целом около 30% торговых марок прошли проверки, а их продукт безопасен и удовлетворяет всем критериям Роскачества. Они смогли воссоздать рецептуру ушедших брендов и успешно заместили их продукцию.

Напитки, магазин
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Роскачество также планировало проверить батоны белого хлеба. Что можете сказать об этом продукте?

— Хлеб проверяют регулярно, нынешнее исследование как раз подходит к концу. «Нарезной» можно назвать народной категорией, одной из самых популярных. Мы проверяем и качество муки, и наличие в хлебе запрещенных химикатов (броматов и бромидов), которые ускоряют созревание хлеба. Итоги этой проверки должны быть до конца 2023 года.

Любители сыра переживают о качестве этого ингредиента в пицце. Эксперты ведомства также интересовались этим продуктом.

— Сыр в пицце прямо сейчас проверяют по всей стране. Пробы берем и в пиццериях, и в торговых сетях. Будем изучать, что кладут в это блюдо — настоящий сыр или растительный заменитель, как в некоторых роллах.

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— Как бы вы оценили состояние потребительского рынка в условиях введенного моратория на проверки. Не пора ли, на ваш взгляд, возвращать проверки бизнеса в интересах потребителя?

— Облегчить ведение бизнеса в нынешних условиях — приоритет правительства. Нам очень важно, чтобы предприниматели максимально развивали свои направления. На примере с газированными напитками практика показала, что если снизить уровень контроля и всячески способствовать развитию бизнеса, то экономический эффект становится заметным достаточно быстро. За последние полтора года уровень фальсификата, согласно нашему мониторингу, выше не стал. Надежные производители, заинтересованные долго оставаться на рынке, оценили и консультации экспертов, и образовательные мероприятия Роскачества по ХАССП. Это наш вклад в профилактику нарушений, инструмент «мягкой силы». Основной инструмент — это мониторинг товаров в магазинах и информирование потребителей. То есть, комплексная работа.

пицца сыр
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Что касается недобросовестных производителей, один из примеров мы все недавно видели — то тут никакой контроль совладать бы, наверное, не смог.

— Расскажите о российском рынке алкогольных напитков, вы проверяли коньяк, что-то еще планируете изучить?

— Доля российского виски на рынке в последнее время выросла более чем на 20%. При этом три четверти потребителей уверены, что «российского виски» быть не может, что настоящий виски производят только те страны, где он появился изначально. Такие же результаты показывают опросы россиян по вину отечественного производства.

Правда в последнее время ситуация меняется на противоположную. Во многом это происходит благодаря совместной работе с Минсельхозом и Минпромторгом, которую мы проводим в рамках винного гида РФ. Сегодня в России можно производить хорошее вино и даже неплохой виски — как с точки зрения сырья, так и с точки зрения дистилляции алкоголя. Эксперты Роскачества уже в нынешнем 2023 году планируют проанализировать рынок отечественной алкогольной продукции (как собственной, так и импортной), посмотрят, кому удалось произвести качественный импортозамещенный продукт полного цикла.

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