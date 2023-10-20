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Крепленая карта: на билбордах разрешат рекламу виноделия

Поможет ли это продвижению отечественной продукции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Рекламу российских винодельческих хозяйств, конкретных районов и зон, где выращивают виноград и делают вино, разрешат размещать на билбордах. Такие поправки в законодательство поддержало правительство, выяснили «Известия». Изначально проект предполагал разрешить рекламу и конкретных торговых марок, но этот пункт кабмин не одобрил — «в целях защиты жизни и здоровья граждан». Действующие сейчас жесткие ограничения на рекламу алкоголя затрудняют продвижение отечественных вин, документ призван решить эту проблему, отмечают эксперты.

Что разрешат рекламировать

Правительство России согласилось частично ослабить жесткие ограничения на рекламу алкоголя. Кабмин поддержал поправки в закон «О рекламе», согласно которым на билбордах можно будет размещать информацию о винодельческих хозяйствах, районах и зонах, о том, какие вина — игристые, крепленые и т.п. — там производят. Об этом говорится в проекте официального отзыва правительства на законопроект. С копией документа ознакомились «Известия».

Изначально проект предполагал, что будет разрешена и реклама конкретных торговых марок, но этот пункт правительство не одобрило — «в целях защиты жизни и здоровья граждан».

Вино
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Вместо этого, как отметил кабмин, в законопроекте целесообразно предусмотреть рекламу «винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров». Можно будет указывать виды вина, которые там создаются, рассказывать об их классификации, видах винограда, использованных при производстве.

Справка «Известий»

Производство вина из отечественного винограда сконцентрировано в южных регионах страны. Каждый из них характеризуется уникальным набором почвенно-климатических особенностей, которые позволяют производить вина с разнообразными характеристиками и вкусом.

В каждом субъекте выращиваются и свои уникальные автохтонные сорта винограда, наилучшим образом приспособленные к местным климату и почве, из которых производятся аутентичные вина.

«Коме того, законопроектом необходимо ограничить использование в рекламных материалах образцов потребительской упаковки (тары) алкогольной продукции», — говорится в отзыве.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2022 года и пока не прошел первое чтение. Его принятие должно создать благоприятные условия для развития виноградарства и виноделия в России и, как следствие, формирования культуры потребления вина в стране, указывают авторы проекта.

Винный бокал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Так, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что российское виноделие находится в стадии активного становления. Винодельческие компании инвестируют в производство, создают собственные виноградники и питомники, растет число небольших виноделен, идет процесс импортозамещения виноматериалов.

По словам гендиректора Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, с 2014 года площадь виноградников в России растет примерно на 5 тыс. га в год.

Но необходимы дополнительные меры для продвижения отечественной продукции, информирование потребителей о ее разнообразии и свойствах,чтобы повысить лояльность к национальному продукту, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Сбор винограда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Любая инициатива, которая расширяет возможности производителей говорить о себе, позитивна, сказал «Известиям» гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин.

— Это позволит рассказать потребителю про винную культуру и показать, что у нас в стране есть виноградники, с которых собирается богатый урожай для создания качественных вин, — полагает он. — И на отечественных винодельнях работают увлеченные и профессиональные российские агрономы и виноделы: благодаря им создаются вина, ничем не уступающие зарубежным.

Также он добавил, что отечественные вина сегодня ни в чем не уступают именитым брендам из всемирно известных винных регионов — это подтверждается высокими результатами на престижных международных конкурсах.

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Виноделие в России возрождается

Это правильная инициатива, призванная показать гражданам: виноделие в России возрождается, сказал «Известиям» депутат Госдумы Сергей Колунов.

Как ранее писали «Известия», сегодня Россия — самая бурно развивающаяся страна в мире в области виноделия. Еще в 2013 году в стране было всего примерно 30 видов вин, а сейчас их не менее 600, число виноделен составляло около пяти, теперь — 70–80. Производство винограда и винодельческой продукции в последние годы растет в среднем на 9–10%, отмечала в конце 2022-го вице-премьер правительства Виктория Абрамченко.

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Говоря о продовольственном суверенитете, подразумевают в том числе производство собственных вин, отметил Сергей Колунов. Сейчас как никогда нужно поддерживать отечественных производителей. Для этого, помимо прочего, нужна и реклама: важно говорить и показывать, что у нас есть свое вино и оно ничем не хуже зарубежного, пояснил он.

Сбор винограда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

По словам члена Союза сомелье и экспертов России Александра Ставцева, виноделие в России действительно развивается достаточно интенсивно.

— За последние несколько лет мы наблюдаем бум в посадке виноградников. Но у нас есть определенные проблемы с реализацией российского вина из-за конкуренции с импортом и низкой узнаваемости российских брендов, — сказал он.

Чтобы потребитель переключался на российские вина, ему нужно объяснять, что они такие же вкусные, как и импортные. Но ограничения в рекламе пока сильно затрудняют маркетинг, пояснил Александр Ставцев.

Законопроект не ставит целью увеличения продаж вина. Задача билбордов — информировать людей, где им познакомиться с лучшими образцами вина, пояснили «Известиям» в российском офисе Всемирной организации винного туризма.

Бутылки вина в хранилище
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Максим Черниговский также высказал мнение, что винодельческую отрасль в России следует отнести к сельскому хозяйству — как в большинстве европейских стран.

Летом 2020 года вступил в силу базовый закон [«О виноградарстве и виноделии»], с нуля создавший правовое регулирование отрасли, напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский. Развитие виноградарства и виноделия играет серьезную роль в развитии экономики страны — за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов: Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани, сказал он.

Вино в бочках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Предлагаемый законопроект должен помочь в формировании достойного бренда всей отрасли, которая сможет рассказать и показать то, в каких местах и условиях произрастает наш виноград и как выглядит производство, сказал Александр Якубовский. По его мнению, это повысит доверие к отечественной продукции и ее узнаваемость.

Петр Романишин отметил, что одна эта мера не сможет кардинально повлиять на развитие винодельческой отрасли. Необходим комплексный подход, который бы защищал отечественных производителей от засилья импорта на рынке, стимулировал инвестиции в расширение виноградников, а также помогал бы в продвижении и популяризации российских вин, пояснил он.

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