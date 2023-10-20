Крепленая карта: на билбордах разрешат рекламу виноделия

Рекламу российских винодельческих хозяйств, конкретных районов и зон, где выращивают виноград и делают вино, разрешат размещать на билбордах. Такие поправки в законодательство поддержало правительство, выяснили «Известия». Изначально проект предполагал разрешить рекламу и конкретных торговых марок, но этот пункт кабмин не одобрил — «в целях защиты жизни и здоровья граждан». Действующие сейчас жесткие ограничения на рекламу алкоголя затрудняют продвижение отечественных вин, документ призван решить эту проблему , отмечают эксперты.

Что разрешат рекламировать

Правительство России согласилось частично ослабить жесткие ограничения на рекламу алкоголя. Кабмин поддержал поправки в закон «О рекламе», согласно которым на билбордах можно будет размещать информацию о винодельческих хозяйствах, районах и зонах, о том, какие вина — игристые, крепленые и т.п. — там производят. Об этом говорится в проекте официального отзыва правительства на законопроект. С копией документа ознакомились «Известия».

Изначально проект предполагал, что будет разрешена и реклама конкретных торговых марок, но этот пункт правительство не одобрило — «в целях защиты жизни и здоровья граждан».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Вместо этого, как отметил кабмин, в законопроекте целесообразно предусмотреть рекламу «винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров». Можно будет указывать виды вина, которые там создаются, рассказывать об их классификации, видах винограда, использованных при производстве.

Справка «Известий» Производство вина из отечественного винограда сконцентрировано в южных регионах страны. Каждый из них характеризуется уникальным набором почвенно-климатических особенностей, которые позволяют производить вина с разнообразными характеристиками и вкусом. В каждом субъекте выращиваются и свои уникальные автохтонные сорта винограда, наилучшим образом приспособленные к местным климату и почве, из которых производятся аутентичные вина.

«Коме того, законопроектом необходимо ограничить использование в рекламных материалах образцов потребительской упаковки (тары) алкогольной продукции», — говорится в отзыве.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2022 года и пока не прошел первое чтение. Его принятие должно создать благоприятные условия для развития виноградарства и виноделия в России и, как следствие, формирования культуры потребления вина в стране, указывают авторы проекта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Так, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что российское виноделие находится в стадии активного становления. Винодельческие компании инвестируют в производство, создают собственные виноградники и питомники, растет число небольших виноделен, идет процесс импортозамещения виноматериалов.

По словам гендиректора Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, с 2014 года площадь виноградников в России растет примерно на 5 тыс. га в год.

Но необходимы дополнительные меры для продвижения отечественной продукции, информирование потребителей о ее разнообразии и свойствах ,чтобы повысить лояльность к национальному продукту, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Любая инициатива, которая расширяет возможности производителей говорить о себе, позитивна, сказал «Известиям» гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин.

— Это позволит рассказать потребителю про винную культуру и показать, что у нас в стране есть виноградники, с которых собирается богатый урожай для создания качественных вин, — полагает он. — И на отечественных винодельнях работают увлеченные и профессиональные российские агрономы и виноделы: благодаря им создаются вина, ничем не уступающие зарубежным.

Также он добавил, что отечественные вина сегодня ни в чем не уступают именитым брендам из всемирно известных винных регионов — это подтверждается высокими результатами на престижных международных конкурсах.

Виноделие в России возрождается

Это правильная инициатива, призванная показать гражданам: виноделие в России возрождается, сказал «Известиям» депутат Госдумы Сергей Колунов.

Как ранее писали «Известия», сегодня Россия — самая бурно развивающаяся страна в мире в области виноделия. Еще в 2013 году в стране было всего примерно 30 видов вин, а сейчас их не менее 600, число виноделен составляло около пяти, теперь — 70–80. Производство винограда и винодельческой продукции в последние годы растет в среднем на 9–10%, отмечала в конце 2022-го вице-премьер правительства Виктория Абрамченко.

Говоря о продовольственном суверенитете, подразумевают в том числе производство собственных вин, отметил Сергей Колунов. Сейчас как никогда нужно поддерживать отечественных производителей. Для этого, помимо прочего, нужна и реклама: важно говорить и показывать, что у нас есть свое вино и оно ничем не хуже зарубежного, пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

По словам члена Союза сомелье и экспертов России Александра Ставцева, виноделие в России действительно развивается достаточно интенсивно.

— За последние несколько лет мы наблюдаем бум в посадке виноградников. Но у нас есть определенные проблемы с реализацией российского вина из-за конкуренции с импортом и низкой узнаваемости российских брендов , — сказал он.

Чтобы потребитель переключался на российские вина, ему нужно объяснять, что они такие же вкусные, как и импортные. Но ограничения в рекламе пока сильно затрудняют маркетинг, пояснил Александр Ставцев.

Законопроект не ставит целью увеличения продаж вина. Задача билбордов — информировать людей, где им познакомиться с лучшими образцами вина, пояснили «Известиям» в российском офисе Всемирной организации винного туризма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Максим Черниговский также высказал мнение, что винодельческую отрасль в России следует отнести к сельскому хозяйству — как в большинстве европейских стран.

Летом 2020 года вступил в силу базовый закон [«О виноградарстве и виноделии»], с нуля создавший правовое регулирование отрасли, напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский. Развитие виноградарства и виноделия играет серьезную роль в развитии экономики страны — за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов: Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани, сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Предлагаемый законопроект должен помочь в формировании достойного бренда всей отрасли, которая сможет рассказать и показать то, в каких местах и условиях произрастает наш виноград и как выглядит производство, сказал Александр Якубовский. По его мнению, это повысит доверие к отечественной продукции и ее узнаваемость.