Какие ваши годы: только каждая десятая бутылка импортного коньяка соответствует ГОСТу

Только каждая 10-я бутылка коньяка, которая ввозится в Россию, соответствует ГОСТу. Больше всего несоответствий по качеству выявили в армянских брендах, есть они и у молдавских и белорусских производителей. Самые распространенные нарушения: использование невиноградных спиртов и подделка возраста коньячной продукции, сообщили в Институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Нарушение ГОСТа грозит поставщикам и продавцам штрафами и даже изъятием товара с полок, напомнили эксперты .

Коньяком назвать нельзя

В Союзе производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции с помощью Всероссийского научно-исследовательского института пищевых добавок (филиал Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН) провели исследование поставляемой в Россию коньячной продукции. Больше всего нарушений выявили в армянских брендах .

— За этот год нами было проверено 70 образцов коньяков, которые продаются в магазинах России. Как показали результаты исследований, только девять из них соответствуют ГОСТу. Хотел бы также подчеркнуть, что 36 из этих 70 не содержат виноградных спиртов. Еще по 20 видам коньяка мы ждем ответ в ближайшее время , — рассказал «Известиям» глава Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции депутат Госдумы Владислав Резник.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Как рассказали в союзе, в их числе оказались одинарный трехлетний коньяк «Шедевр Армении», одинарный пятилетний «Сокровище Еревана», одинарный трехлетний «Легенда Армении», коньяк марочный семилетний «Древний Эривань», одинарный трехлетний «Армянский коньяк АВЗ», марочный выдержанный «Митридат», одинарный пятилетний «Армянский коньяк», одинарный трехлетний и пятилетний «Таперакан», марочный пяти- и семилетний «Амроц» .

Среди товаров других стран, где были найдены несоответствия по качеству, коньяк из Молдавии — одинарный пятилетний «Легенда Молдовы», Белоруссии — одинарный пятилетний «Белый аист» .



Также в союзе заявили, что в настоящее время проводят проверки и в отношении коньяков российских производителей .

— Только в этом году ФТС выявила более 450 т коньяка производства Армении, который не соответствует ГОСТу и содержит невиноградные спирты , — отметил Владислав Резник.

Справка «Известий» Согласно российскому законодательству, даже импортный коньяк, если он продается в российских магазинах, должен соответствовать ГОСТу 31732-2014. Им устанавливаются требования к внешнему виду, цвету, букету и вкусу напитка, к его крепости и массовой концентрации приведенного экстракта, к содержанию сахаров, железа, высших спиртов, альдегидов, средних эфиров, летучих кислот и метилового спирта. Кроме того, согласно документу, для производства коньяка применяют только дистилляты, выдержанные не менее трех лет, сахар, колер сахарный и питьевую воду.

При этом он подчеркнул, что в Армении и близко не выращивается тот объем винограда, который необходим для столь масштабного производства коньяка и его экспорта .

— По нашим оценкам, общий возможный объем выращивания винограда может составлять не более 400 тыс. т . При этом за 2022 год в Россию импортировано коньячного дистиллята на 2,1 млн дал (1 дал = 10 л), а за первую половину 2023 года — 1,6 млн дал, — отметил Владислав Резник.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Как пояснили в союзе, причиной исследования именно импортного коньяка стала ценовая политика импортеров, которые часто продают этот напиток существенно дешевле его расчетной себестоимости у местных производителей .

— Безусловно, такая продукция с невиноградными спиртами из свеклы стоит гораздо меньше. Но настоящий коньяк не будет дешевым. Если он качественный, то на его производство уходят годы и, соответственно, у производителя большие финансовые затраты. Его нельзя сравнить по цене с «дистиллятом», который никогда не встречался с дубом , — подчеркнул он.

В Росалкогольтабакконтроле «Известиям» сообщили, что в службу поступает большое количество обращений о фактах оборота некачественной импортной коньячной продукции .

«Эта информация подтверждается результатами проводимых исследований. По всем случаям выявления коньяка, не соответствующего стандартам, мы информируем коллег из уполномоченных органов государственной власти. В рамках своих полномочий мы проводим целый спектр профилактических мероприятий, направленных на предупреждение таких правонарушений», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Там также отметили, что на постоянной основе в рамках профилактической работы информируют участников рынка о недопустимости поставок и продажи некачественной продукции .

«Добросовестные участники рынка снимают такую продукцию с полок и не допускают ее продажи», — сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

Также «Известия» направили запрос в Федеральную таможенную службу с предложением прокомментировать ситуацию на рынке импортного коньяка.

В Роскачестве «Известиям» напомнили об апрельском исследовании на соответствие ГОСТу, а также на предмет возможной фальсификации использованного дистиллята невиноградными спиртами российских коньяков массового сегмента стоимостью от 96 до 184 рублей за 100 мл . Оно было проведено по 39 показателям, изучены товары 23 торговых марок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

« Полностью соответствовали ГОСТу 11 из 23 товаров. У 12 из 23 исследованных товаров (52%) присутствуют признаки фальсификации спиртами невиноградного происхождения , что является нарушением Федерального закона № 171-ФЗ. То есть такая продукция называться коньяком не может. Коньяк производится только из коньячного дистиллята, никакого другого спирта в коньяке быть не должно», — напомнили в Роскачестве.

Доминирующий фальсификат

Замдиректора по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Александр Панасюк сообщил, что, по данным испытательного центра института, количество подделываемых коньяков и коньячных дистиллятов в последнее время снизилось примерно с 90 до 60% .

— Количество фальсификата на рынке остается достаточно большим. Самое распространенное нарушение — это замена производителями винных дистиллятов на спирты другого происхождения. Это могут быть зерновые, свекловичные, кукурузные спирты. Второе основное нарушение — это подделка качества и возраста коньяка . Например, к трехлетнему добавляют ароматизаторы и потом выдают его как продукт возрастом шесть или семь лет, — рассказал «Известиям» эксперт.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Главный технолог АО «Дербентский коньячный комбинат» Алик Саламов сообщил «Известиям», что не понимает, почему коньяк из некоторых стран стоит намного дешевле, чем российский, особенно с учетом затрат на его транспортировку и другие расходы .

— При соблюдении всех технологических операций он не может быть дешевым, иначе его производство будет нерентабельным. То, что выявлена продукция, которая не соответствует российскому ГОСТу, — вопрос очень интересный. Если в России продаются коньяки, которые изготовлены из невиноградных спиртов, то для них должна быть отдельная полка в магазине , — заявил представитель завода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Проблема импортного некачественного коньяка в том, что на этапе его ввоза в Россию никто не знает, из какого спирта он был произведен и сколько было циклов производства, считает представитель Кизлярского коньячного завода Елена Крылова.

— Есть полный цикл, когда речь идет от ягоды до капли в бокале. При неполном — к спирту добавляют определенные компоненты, а через малое количество времени получается что-то похожее на коньяк . Чтобы узнать точно, что это за продукт, надо понимать, какой спирт был использован, — пояснила она.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Зампред общественного совета при Роспотребнадзоре, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил «Известиям», что соблюдение ГОСТа по коньяку обязательно как для российского, так и иностранного бизнеса .

— По своей силе он приравнивается к техническому регламенту. Поэтому за него существует достаточно серьезная ответственность в виде штрафов до 600 тыс. рублей или конфискация продукции . Мы исследовали практику применения данного ГОСТа, и можно сказать, что по его нарушению сегодня выявляется очень много случаев, значительное количество компаний привлекается за это к ответственности, — пояснил эксперт.