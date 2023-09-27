Нуво предание: в РФ продлят эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Эксперимент, в рамках которого иностранный алкоголь маркируется на территории России, а не за рубежом, продлят до 31 мая 2026 года. Такой законопроект поддержало правительство, с проектом отзыва кабмина ознакомились «Известия». Сейчас эксперимент действует в 10 регионах, и участие импортеров в нем добровольно. Предполагалось, что после 31 мая 2024 года эта практика могла распространиться на всю страну. Но бизнес не успевает подготовиться к полному переходу. Представители отрасли сталкиваются с техническими трудностями, но эксперимент стоит признать успешным, говорят эксперты: он уже помог преодолеть санкционное давление и сохранить рабочие места.

Отечественная маркировка

Эксперимент по федеральной маркировке иностранного алкоголя на территории России продлят на два года — до 31 мая 2026 года. Соответствующий законопроект поддержало правительство, с протоколом комиссии по законопроектной деятельности ознакомились «Известия».

Эксперимент по маркировке проводится с 2021 года в 10 регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областях, Краснодарском крае и Татарстане. В августе 2023 года Минфин анонсировал скорое присоединение к нему Псковской области. Цель эксперимента — перенести маркировку иностранного алкоголя из-за рубежа на территорию России, где она проводится на специальных складах под контролем органов таможни. Участие импортеров в нем — добровольно.

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Эксперимент должен был закончиться 31 мая 2024 года — после этого процедура маркировки именно в России могла распространиться на все регионы. Теперь этот срок предлагается сдвинуть на два года.

«Предлагается продлить срок проведения эксперимента по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада», — говорится в отзыве правительства.

Маркировка — это нанесение специальной федеральной марки, специальных стикеров при логистической обработке алкогольных напитков, пояснил «Известиям» почетный член Союза сомелье и экспертов России Александр Ставцев.

— По требованиям, введенным в 2006 году, алкоголь должен был маркирован еще до пересечения границы Российской Федерации, — напомнил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Раньше маркировкой занимались сами зарубежные производители. Но поскольку далеко не все из них готовы были делать это на своих предприятиях, образовался логистический хаб для обработки — в Польше и Прибалтике, рассказал он.

В 2021 году было решено провести эксперимент, при котором немаркированный алкоголь всё же можно ввозить в страну и маркировать уже в России, на специальных складах.

Как указали «Известиям» в Федеральной таможенной службе, результатом проведения эксперимента должно стать создание удобной и современной инфраструктуры, обеспечение эффективного взаимодействия с контролирующими органами.

«Это позволит минимизировать риски санкционного давления, обеспечить заинтересованность в развитии национальных логистических хабов и привлечь дополнительные инвестиции в региональную экономику при сохранении полноценного контроля за оборотом товаров», — говорится в ответе ведомства на запрос издания.

В Минфине «Известиям» сообщили, что с начала проведения эксперимента «наблюдается тенденция как к увеличению количества его участников, так и к расширению территории проведения, что говорит о его успешной реализации».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Варвара Гертье

В ФТС отметили, что предложения о продлении эксперимента подготовлены «с учетом обращений заинтересованных лиц».

Большинство производителей оказались не готовы технически, им нужно время для адаптации, пояснил «Известиям» руководитель компании Itleaders Егор Клопенко.

— Маркировка в России важна не только с точки зрения отечественных производителей, но и для защиты потребителей от контрафакта, — подчеркнул он.

Оклейка нерентабельна

В «Деловой России» поддерживают проведение эксперимента, сказал «Известиям» ответственный секретарь подкомитета по продовольственной торговле организации Станислав Богданов. Правда, пока оклейка алкоголя в России по высоким тарифам нерентабельна в сравнении с маркировкой за рубежом.

— Дальнейшее проведение эксперимента позволит расширить количество складов, на которых возможна оклейка, и мы рассчитываем, что в дальнейшем будет принято позитивное решение о праве оклейки импортного алкоголя на всей территории РФ, — сказал он.

Эту практику нужно вводить как постоянную, полагает Александр Ставцев, так как она уже помогла преодолеть ряд трудностей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Например, была проблема завезти в страну божоле-нуво — это молодое вино. Оно должно быстро заехать и быстро быть продано. Сейчас, когда маркировка делается в Ленобласти, все процессы значительно ускорились и происходят за считаные дни, — рассказал он. — В отношении других напитков процесс происходит так же.

По его мнению, пока стоило бы расширить список регионов, в которых проводится эксперимент. В него он рекомендует включить, например, Дальний Восток, чтобы там маркировать алкоголь, поступающий в дальневосточные порты. Хабы по приемке алкоголя могут появиться в портах Астраханской области и стать альтернативой провоза через Верхний Ларс.

— Эти хабы могли бы дублировать основные транспортные каналы из Закавказья, но для этого как раз и нужны подобные правовые основания для маркировки и допущения алкогольных грузов на территорию страны, — отметил он.

По мнению президента компании-импортера LADOGA Вениамина Грабара, эксперимент уже можно назвать успешным. Он отметил, что в критический для экономики период этот инструмент позволил сохранить отрасль — компании и рабочие места — и оказался выгодным для экономики страны.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Поскольку раньше весь процесс маркировки происходил за границей, все деньги, которые российские компании платили за работу, оставались за границей, — подчеркнул он. — Логичнее, чтобы средства оставались в российской экономике. Также это дает возможность дозагрузить складские мощности, освободившиеся после ухода зарубежных компаний, и создать рабочие места.

Кроме того, по его словам, система позволяла продолжительное время сдерживать рост цен за счет более эффективного управления товарными запасами — например, растаможивать и оперативно поставлять нужный объем под заказ клиента, добавил он.

— Впрочем, пока несмотря на то, что целую группу регионов наделили правом маркировать продукцию, создавать свои склады в России, деньги продолжают зарабатывать страны Прибалтики, — отметил автор проекта центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

Он заявил, что эксперимент необходимо не продлять, а наоборот — завершить как можно скорее и распространить эту практику на всю страну, запретив оклейку алкоголя за рубежом.