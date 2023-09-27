 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов
Политика
Законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей внесут в Госдуму
Общество
За езду в пьяном виде на электросамокате может грозить штраф до 30 тыс. рублей
Мир
Захарова назвала «козлом отпущения» спикера палаты общин Канады Рота
Мир
Конгрессвумен Грин призвала положить конец украинскому конфликту
Мир
Депутат Рады назвал ошибочным призыв США провести реформы на Украине
Экономика
Рестораторы анонсировали повышение цен на суши и роллы на 14%
Мир
В Совфеде предрекли Евросоюзу распад до вступления в него Украины
Мир
Сенат США предложил сократить грядущий пакет помощи Украине
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в центре Херсона
Мир
Reuters сообщило о признании судом вины Трампа в мошенничестве
Мир
Китай призвал страны сотрудничать с Россией в расследовании диверсии на СП
Мир
Авиация коалиции во главе с США создала опасные ситуации над Сирией 6 раз
Мир
Рогов сообщил о масштабном наступлении ВСУ в Запорожской области
/

Нуво предание: в РФ продлят эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Почему переходный период хотят увеличить на два года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперимент, в рамках которого иностранный алкоголь маркируется на территории России, а не за рубежом, продлят до 31 мая 2026 года. Такой законопроект поддержало правительство, с проектом отзыва кабмина ознакомились «Известия». Сейчас эксперимент действует в 10 регионах, и участие импортеров в нем добровольно. Предполагалось, что после 31 мая 2024 года эта практика могла распространиться на всю страну. Но бизнес не успевает подготовиться к полному переходу. Представители отрасли сталкиваются с техническими трудностями, но эксперимент стоит признать успешным, говорят эксперты: он уже помог преодолеть санкционное давление и сохранить рабочие места.

Отечественная маркировка

Эксперимент по федеральной маркировке иностранного алкоголя на территории России продлят на два года — до 31 мая 2026 года. Соответствующий законопроект поддержало правительство, с протоколом комиссии по законопроектной деятельности ознакомились «Известия».

Эксперимент по маркировке проводится с 2021 года в 10 регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областях, Краснодарском крае и Татарстане. В августе 2023 года Минфин анонсировал скорое присоединение к нему Псковской области. Цель эксперимента — перенести маркировку иностранного алкоголя из-за рубежа на территорию России, где она проводится на специальных складах под контролем органов таможни. Участие импортеров в нем — добровольно.

этикетки
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Эксперимент должен был закончиться 31 мая 2024 года — после этого процедура маркировки именно в России могла распространиться на все регионы. Теперь этот срок предлагается сдвинуть на два года.

«Предлагается продлить срок проведения эксперимента по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада», — говорится в отзыве правительства.

Маркировка — это нанесение специальной федеральной марки, специальных стикеров при логистической обработке алкогольных напитков, пояснил «Известиям» почетный член Союза сомелье и экспертов России Александр Ставцев.

— По требованиям, введенным в 2006 году, алкоголь должен был маркирован еще до пересечения границы Российской Федерации, — напомнил он.

магазин вино
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Раньше маркировкой занимались сами зарубежные производители. Но поскольку далеко не все из них готовы были делать это на своих предприятиях, образовался логистический хаб для обработки — в Польше и Прибалтике, рассказал он.

В 2021 году было решено провести эксперимент, при котором немаркированный алкоголь всё же можно ввозить в страну и маркировать уже в России, на специальных складах.

«Импорт в целом вырос на 10%»
Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов — о росте поставок из дружественных стран, контрабанде сильнодействующих веществ и серых схемах по ввозу электроники

Как указали «Известиям» в Федеральной таможенной службе, результатом проведения эксперимента должно стать создание удобной и современной инфраструктуры, обеспечение эффективного взаимодействия с контролирующими органами.

«Это позволит минимизировать риски санкционного давления, обеспечить заинтересованность в развитии национальных логистических хабов и привлечь дополнительные инвестиции в региональную экономику при сохранении полноценного контроля за оборотом товаров», — говорится в ответе ведомства на запрос издания.

В Минфине «Известиям» сообщили, что с начала проведения эксперимента «наблюдается тенденция как к увеличению количества его участников, так и к расширению территории проведения, что говорит о его успешной реализации».

этикетки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Варвара Гертье

В ФТС отметили, что предложения о продлении эксперимента подготовлены «с учетом обращений заинтересованных лиц».

Большинство производителей оказались не готовы технически, им нужно время для адаптации, пояснил «Известиям» руководитель компании Itleaders Егор Клопенко.

— Маркировка в России важна не только с точки зрения отечественных производителей, но и для защиты потребителей от контрафакта, — подчеркнул он.

Не фри мне: в России могут начать маркировку вредной еды
Какие популярные продукты могут попасть в список

Оклейка нерентабельна

В «Деловой России» поддерживают проведение эксперимента, сказал «Известиям» ответственный секретарь подкомитета по продовольственной торговле организации Станислав Богданов. Правда, пока оклейка алкоголя в России по высоким тарифам нерентабельна в сравнении с маркировкой за рубежом.

— Дальнейшее проведение эксперимента позволит расширить количество складов, на которых возможна оклейка, и мы рассчитываем, что в дальнейшем будет принято позитивное решение о праве оклейки импортного алкоголя на всей территории РФ, — сказал он.

Эту практику нужно вводить как постоянную, полагает Александр Ставцев, так как она уже помогла преодолеть ряд трудностей.

вино
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Например, была проблема завезти в страну божоле-нуво — это молодое вино. Оно должно быстро заехать и быстро быть продано. Сейчас, когда маркировка делается в Ленобласти, все процессы значительно ускорились и происходят за считаные дни, — рассказал он. — В отношении других напитков процесс происходит так же.

По его мнению, пока стоило бы расширить список регионов, в которых проводится эксперимент. В него он рекомендует включить, например, Дальний Восток, чтобы там маркировать алкоголь, поступающий в дальневосточные порты. Хабы по приемке алкоголя могут появиться в портах Астраханской области и стать альтернативой провоза через Верхний Ларс.

— Эти хабы могли бы дублировать основные транспортные каналы из Закавказья, но для этого как раз и нужны подобные правовые основания для маркировки и допущения алкогольных грузов на территорию страны, — отметил он.

«Дальнему Востоку нужен один дополнительный миллион трудовых ресурсов»
Президент «Опоры России» Александр Калинин — о донастройке законодательства для мигрантов, вытеснении нелегельного бизнеса и налогах МСП

По мнению президента компании-импортера LADOGA Вениамина Грабара, эксперимент уже можно назвать успешным. Он отметил, что в критический для экономики период этот инструмент позволил сохранить отрасль — компании и рабочие места — и оказался выгодным для экономики страны.

маркировка
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Поскольку раньше весь процесс маркировки происходил за границей, все деньги, которые российские компании платили за работу, оставались за границей, — подчеркнул он. — Логичнее, чтобы средства оставались в российской экономике. Также это дает возможность дозагрузить складские мощности, освободившиеся после ухода зарубежных компаний, и создать рабочие места.

Кроме того, по его словам, система позволяла продолжительное время сдерживать рост цен за счет более эффективного управления товарными запасами — например, растаможивать и оперативно поставлять нужный объем под заказ клиента, добавил он.

Бесконтрольные закупки: власти прикроют контрабанду табака и алкоголя из стран ЕАЭС
Какое наказание предлагается ввести для нарушителей и когда поправки могут вступить в силу

— Впрочем, пока несмотря на то, что целую группу регионов наделили правом маркировать продукцию, создавать свои склады в России, деньги продолжают зарабатывать страны Прибалтики, — отметил автор проекта центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

Он заявил, что эксперимент необходимо не продлять, а наоборот — завершить как можно скорее и распространить эту практику на всю страну, запретив оклейку алкоголя за рубежом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир