Родительские субботы в 2024 году — дни поминовения, что можно и нельзя делать

Родительские субботы, или дни поминовения умерших предков, проходят ежегодно несколько раз в год. Их даты меняются в зависимости от дней Пасхи и Великого поста. В какие даты пройдут службы в 2024 году, рассказывают «Известия».

Что значит родительская суббота

Поминальные дни, когда Русская православная церковь (РПЦ) проводит панихиды по усопшим отцу или матери, называются родительскими субботами. С библейских времен суббота считается днем тишины и покоя и как нельзя лучше подходит для молитв. В этот день недели вспоминают об усопших, посещают храмы и кладбища, устраивают поминальные обеды.

В течение года отмечают семь родительских суббот. Три из них выпадают на вторую, третью и четвертую седмицы (недели) Великого поста. Причем заупокойных литургий в Великий пост никогда нет, за исключением этих трех суббот. Весной проводятся Мясопустная родительская суббота и Радоница, летом — Троицкая суббота, а осенью — Дмитриевская. Две из них — Троицкую и Мясопустную — называют вселенскими, так как в эти дни проходит поминовение всех усопших христиан.

Какого числа поминальные дни у православных в 2024 году в России

Каждый год родительские субботы отмечаются в разные даты в зависимости от других религиозных праздников. В 2024 году они приходятся на:

9 марта — Мясопустная родительская суббота. Этот день еще называют последним днем «зимнего мясоеда», когда перед Великим постом начинают исключать мясные продукты из рациона.

30 марта — суббота второй седмицы Великого поста.

6 апреля — суббота третьей седмицы Великого поста.

13 апреля — суббота четвертой седмицы Великого поста.

14 мая — Радоница (Радуница). По традиции она приходится не на субботу, а на ближайший вторник после Пасхи. Верующие берут с собой на погост освященные куличи, крашенки и сладости. Часть еды кладут на могилы, часть съедают сами и раздают нищим.

22 июня — Троицкая родительская суббота. В этот день могилы часто украшают свежей зеленью. Так как суббота Вселенская, то христиане кладут зеленые ветви и на незнакомые или заброшенные могилы, которые давно никто не посещает.

2 ноября — Дмитриевская родительская суббота (Дмитриева суббота). Прежде она отмечалась в память о павших в Куликовской битве. Первая панихида состоялась в Троице-Сергиевой лавре при участии князя Московского Дмитрия Донского. В старину этот день также знаменовал завершение осенних работ и приготовления к зиме.

Как поминать усопших в родительскую субботу

Традиционно накануне родительского дня в храмах совершаются панихиды. Такая служба (по-церковному — парастас, что в переводе с греческого означает «ходатайство» или «прошение») представляет собой молебен, во время которого христиане просят Господа отпустить все грехи умершим и даровать им жизнь в Царствие Небесном.

В субботу утром проходит еще одна крайне важная служба — утренняя литургия. После нее верующие освещают пищу, ставят свечи, подают записки об упокоении и заказывают сорокоуст — молитвенное поминовение, которое сорок дней совершают в церкви.

После храма многие отправляются на кладбище, где устраивают поминальную трапезу. По возвращении поминовение продолжается дома. На стол ставят кутью, узвар, блины и пироги с различными начинками. Причем их должно быть нечетное количество. И конечно, важно вспомнить добрым словом покойного, лучше всего это сделать за семейным столом.

Нужно ли ездить на кладбище в родительскую субботу

Посещение кладбищ в родительскую субботу остается на усмотрение самих верующих. В церкви нет строгого предписания на этот счет. От священнослужителей часто можно услышать, что ходить на погосты после участия в службах совсем необязательно.

Однако первое не исключает второго. Для тех, кто планирует посетить могилы усопших родственников, важно соблюсти определенный порядок. Поскольку молитвенное поминовение в храме гораздо важнее, то cначала следует посетить храм, а затем отправляться на кладбище.

Если же посетить храм и могилу не получается, например по состоянию здоровья, почтить память близкого человека можно и дома. Можно пригласить священника, который проведет панихиду, или самому прочитать молитвы в память об умершем перед иконой.

Что нельзя делать в родительские субботы

В дни поминовения для верующих действует ряд запретов. В первую очередь нельзя говорить плохо об усопших, спорить и ругаться, отказывать в милости нуждающимся. Все принесенные с собой на кладбище продукты нужно забирать. Если какая-нибудь вещь упала на землю, поднимать ее не стоит.

В родительские субботы запрещено заниматься домашними делами. Навести порядок в доме следует заранее, а все важные дела по хозяйству отложить на потом. Во время поминального ужина нельзя предаваться праздному веселью и вести пустые разговоры.

Также в родительские субботы стоит отказаться от алкоголя.

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