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Пасха 2025: душевные поздравления и как на них ответить

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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На Пасху верующие стремятся поздравить друг друга, разделить радость от праздника не только с самыми близкими членами семьи, но и с родственниками, друзьями, коллегами, знакомыми.

Готовя поздравление с Воскресением Христовым, следует помнить о его духовном смысле: теперь смерть для христиан — не разлука, но долгожданная встреча и воссоединение с Богом.

Слова, адресованные людям на Пасху, должны отличаться от тех, что принято говорить на день рождения и другие светские праздники.

Открытка на Пасху

Известия с помощью ИИ
Открытка на Пасху

Своим родным можно пожелать никогда не забывать о своем христианском призвании. Освящаться чтением Евангелия и духовным подвигом Спасителя. Отвечать любовью на ненависть, а добром — на зло. Помнить о совершенной любви к ближнему — всем людям, в том числе недоброжелателям.

В своих открытках и поздравлениях приветствуется упоминание о важности укрепления веры и совет — жить по заповедям Христа.

В завершение — здоровья, мира, душевного спокойствия и благодати. И, конечно, Христос Воскресе, на что принято отвечать Воистину Воскресе.

Открытка на Пасху

Известия с помощью ИИ
Открытка на Пасху

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