Иран пообещал ответить на возможный выход США из ядерной сделки

Иран серьезным образом ответит на возможный выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности глава иранского МИДа Джавад Зариф.

«Если интересы Ирана не будут обеспечены, то мы ответим серьезным образом. Этот ответ вызовет сожаление у тех, кто совершает данную ошибку», — передает его слова ТАСС.

Как отмечает агентство, Зариф подчеркнул, что соглашение по иранскому атому является примером воплощения системы коллективной безопасности.

Как сообщал портал iz.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи на Мюнхенской конференции призвал отменить соглашение по иранской ядерной программе, указав на рост агрессии Ирана и развитие государством ядерного потенциала.

Президент США Дональд Трамп в октябре раскритиковал договор СВПД, назвав его «одним из самых слабых соглашений, которые ему доводилось видеть».

Он также заявил о высокой вероятности выхода Вашингтона из соглашения и обвинил Тегеран в невыполнении условий соглашения.