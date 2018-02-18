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Иран пообещал ответить на возможный выход США из ядерной сделки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Иран серьезным образом ответит на возможный выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности глава иранского МИДа Джавад Зариф.

«Если интересы Ирана не будут обеспечены, то мы ответим серьезным образом. Этот ответ вызовет сожаление у тех, кто совершает данную ошибку», — передает его слова ТАСС.

Как отмечает агентство, Зариф подчеркнул, что соглашение по иранскому атому является примером воплощения системы коллективной безопасности. 

Как сообщал портал iz.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи на Мюнхенской конференции призвал отменить соглашение по иранской ядерной программе, указав на рост агрессии Ирана и развитие государством ядерного потенциала. 

Президент США Дональд Трамп в октябре раскритиковал договор СВПД, назвав его «одним из самых слабых соглашений, которые ему доводилось видеть».

Он также заявил о высокой вероятности выхода Вашингтона из соглашения и обвинил Тегеран в невыполнении условий соглашения. 

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