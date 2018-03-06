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Пенс пригрозил скорым выходом США из ядерной сделки с Ираном

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Иран продолжает разрабатывать баллистические ракеты, а также оказывает поддержку терроризму, сообщает газета Times of Israel.

«США никогда не позволят Ирану завладеть ядерным оружием», — сказал он, выступая на конференции американо-израильского комитета по общественным связям.

Пенс также сообщил, что президент США Дональд Трамп пока не стал вводить повторные санкции против Тегерана, чтобы дать стране возможность урегулировать разногласия в ядерной сделке. Далее американские власти таких послаблений делать не будут, отметил он.

«Если иранская ядерная сделка не будет пересмотрена в ближайшие месяцы, то США немедленно выйдут из нее», — заключил вице-президент.

Ранее в марте сообщалось, что власти Ирана изначально не исключали возможный выход западных партнеров, а именно США, из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и подготовились к подобному сценарию.

Трамп неоднократно подвергал критике СВПД. По его словам, это «одно из самых слабых соглашений, которое ему доводилось видеть».

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