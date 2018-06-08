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Лондон предложит G7 создать группу быстрого реагирования на действия РФ

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Премьер Великобритании Тереза Мэй во время саммита «Большой семерки» предложит создать «подразделение быстрого реагирования» на возможные «преступные действия России».

Как передает портал BuzzFeed со ссылкой на разговор главы МИДа Бориса Джонсона с членами Консервативной партии, под «преступными действиями» подразумеваются, в том числе кибератаки и «убийства».

«В пятницу Тереза Мэй будет в Канаде для участия в G7. Она предложит план, пользующийся глобальной поддержкой: учредить группу быстрого реагирования для выявления преступных действий России… кибератак или убийств», — заявил Джонсон.

Саммит лидеров стран G7 (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония) состоится 8–9 июня в канадской провинции Квебек.

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