«Волна здоровья» прошла по Крыму

Всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья» прошла по городам черноморского побережья. За время ее проведения врачи осмотрели 876 пациентов, среди которых тяжелобольные дети с патологиями слуха и зрения, врожденными травмами, пороками сердца, эндокринными нарушениями и другими заболеваниями. Выдано 323 направления в федеральные центры. Помимо адресной помощи больным детям, в городах, где прошла «Волна здоровья», проводились различные оздоровительные мероприятия и мастер-классы.

В Симферопольской городской детской клинической больнице собралось много маленьких пациентов, которые ждут помощи от федеральных врачей. Но есть один, которому она нужна, пожалуй, больше всего - малышу полтора дня и у него серьезнейший порок сердца, из-за которого кровь практически не поступает в легкие.

- Это очень тяжелый ребенок, сейчас он находтся в реанимации на аппарате искусственного дыхания. Операция нужна ему в ближайшие дни. Его ждут в центре Бакулева в ближайшую неделю, сейчас нужно подготовить ребенка к транспортировке, - сообщил «Известиям» сосудистый хирург Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Сергей Калашников.

Всего за время акции, которая стартовала в Сочи 8 сентября, специалисты центра осмотрели 113 детей и выдали 22 направления на лечение в Москву. Помимо специалистов-кардиологов, в этом году в акции приняли участие врачи из Межотраслевого технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова, Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова.

15-летний Роман ждет своей очереди на приме к хирургу-ортопеду. Мальчик очень надеется на помощь столичных врачей.

- У сына врожденный вывих бедер, - говорит мама подростка Наталья. - Было несколько операций, но случился рецидив. Нужна еще одна операция, хотим получить здесь консультацию, так как второе мнение - это важно.

Вице–президент Ассоциации травматологов-ортопедов России, руководитель научно-методического отдела ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России Александр Очкуренко говорит, что не ожидал увидеть столько детей с тяжелыми ортопедическими патологиями.

- Мы впервые участвуем в этой акции. Когда нам сказали, что она пройдет на побережье Черного моря, мы думали, что тут нет нашей патологии - учитывая климат, море, солнце. Однако оказалось, что здесь больных детей не меньше, чем в других регионах. Тут много и сколиозов, и врожденных вывихов, и системных наследственных заболеваний, - рассказал медик.

Всего за время проведения акции хирурги-ортопеды осмотрели 166 детей, и выдали 66 направлений в федеральный центр.

В некоторых особо сложных случаях мнение столичных специалистов стало решающим в постановке диагноза маленьким пациентам.

- У нас был пятимесячный ребенок с неустановленным диагнозом, - рассказала «Известиям» челюстно-лицевой хирург Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Вероника Павлович. - У него в околоушно-жевательной области прогрессировала опухоль, она достигла размера шести сантиметров. Мы порекомендовали провести дополнительные исследования, которые в результате могут исключить операцию. С нашей точки зрения, это не онкология, а гиперплазия кровеносных сосудов, по-старому - гемангиома. Если наш диагноз подтвердится, это означает, что ребенку не нужна операция - кардиологи смогут пролечить гемангиому медикаментозно, вплоть до полного исчезновения опухоли.

Всего за время проведения акции врачи всех направлений приняли 876 пациентов и выдали 323 направления в федеральные центры. Помимо адресной помощи больным детям, в городах, где проходила «Волна здоровья», были организованы различные оздоровительные акции и мастер-классы. Так, специалисты МЧС и Минздрава провели серию уроков по первой помощи для учителей ОБЖ и педагогов спортивных школ. Всего им удалось обучить порядка 500 человек.

- Для нас это важно, потому что мы имеем возможность посмотреть, как обстоят дела с оказанием первой помощи в регионе, - говорит ведущий научный сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Геннадий Неудахин.

Организатором социально-значимого проекта «Информационно-пропагандистская, оздоровительная акция «Волна здоровья» выступает благотворительный фонд «Звёзды Детям» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.