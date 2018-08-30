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Минздрав назвал регионы с самыми здоровыми сельскими жителями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство здравоохранения РФ обнародовало рейтинг российских регионов с наименьшим числом болезней среди сельских жителей.

Как сообщает RT, в прошлом году самым здоровым регионом стала Москва. Согласно статистике, на 100 тыс. сельского населения в столице зарегистрировано 31 775,4 случая заболевания.

В тройку лидеров входят Еврейский автономный округ (54 109,1) и Кабардино-Балкария (57 379,4).

Наибольшее число недугов среди сельских жителей зафиксировано в Ненецком АО (266 674,9), Чукотском АО (247 012,7), Ямало-Ненецком АО (239 086,5) и в Алтайском крае (226 153,6).

Ранее ведомство сообщило о двукратном снижении беременных среди девушек до 14 лет.

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