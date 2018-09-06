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Здоровье 1,4 млрд человек оказалось под угрозой из-за пассивного образа жизни

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Фото: Depositphotos
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Здоровье не менее 1,4 млрд жителей планеты оказалось под угрозой из-за недостаточной физической активности. К такому выводу пришли специалисты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

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В будущем люди с пассивным образом жизни рискуют столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом 2-го типа, при котором необходимы инъекции инсулина, деменцией, раком груди и толстой кишки, пишет журнал The Lancet Global Health.

По мнению ученых, снижение физической активности связано с переходом к сидячему образу жизни, увеличением времени отдыха и тем, что человек всё больше отдает предпочтение автотранспорту. Такая тенденция наблюдается в странах Запада с высоким уровнем дохода, а также Латинской Америке и странам Карибского бассейна.

Людям в возрасте от 18 до 64 лет специалисты рекомендуют уделять умеренным нагрузкам не менее двух с половиной часов в неделю или не менее 75 минут повышенной физической активности.

В начале сентября было опубликовано исследование калифорнийских ученых, согласно которому прием всей пищи в течение 10 часов может компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла. По их словам, изменение образа жизни в этом направлении способно предотвратить развитие возрастных заболеваний и продлить жизнь.

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