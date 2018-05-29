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106-летняя британка объяснила долголетие полным отказом от отношений с мужчинами

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Фото: Global Look Press/imagebroker/ZAM-Photography
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Британка Мэдлин Дай считает, что сохранить здоровье и дожить до 106 лет ей удалось благодаря полному отказу от отношений с мужчинами. Женщина отметила, что одиночество избавило ее от многих стрессов.

Дай родилась в 1912 году в городе Хели. Она утверждает, что ни разу в жизни не была на свиданиях, а в бар впервые попала в 90 лет. Женщина жила в своем доме в одиночестве до 103 лет, после чего была вынуждена нанять сиделку.

«Кто бы ни спросил ее о прошлых романах или о том, есть ли у нее муж, она всегда отвечает: «У меня никогда такого не было, поэтому я до сих пор жива», — рассказала журналистам The Mirror ее 80-летняя племянница. 

До сих пор Мэдлин Дай не использует трость, самостоятельно одевается, активно двигается и общается с окружающими.

В январе американка Тереза Роули, отметившая свой 104-й день рождения, раскрыла свой секрет долголетия. По ее мнению, он заключается в ежедневном распитии диетической колы.

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