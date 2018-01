Сточетырехлетняя жительница США рассказала о своем «секрете долголетия»

Отметившая 1 января свой 104-й день рождения американка Тереза Роули раскрыла свой «секрет долголетия». По ее мнению, он заключается в ежедневном распитии диетической колы. Об этом сообщает издание WZZM.

Жительница штата Мичиган рассказала, что каждый день выпивает не менее одной банки диетической колы. Именно это, по словам женщины, позволило ей дожить до 104 лет.

«Я пью ее, потому что мне нравится. Я пойду в магазин в среду, и мне нужно больше диетической колы. У меня полный мешок пустых банок, которые мне нужно сдать, чтобы купить больше диетической колы», — сказала Роули.

