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Сточетырехлетняя жительница США рассказала о своем «секрете долголетия»

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Отметившая 1 января свой 104-й день рождения американка Тереза Роули раскрыла свой «секрет долголетия». По ее мнению, он заключается в ежедневном распитии диетической колы. Об этом сообщает издание WZZM.

Жительница штата Мичиган рассказала, что каждый день выпивает не менее одной банки диетической колы. Именно это, по словам женщины, позволило ей дожить до 104 лет.

«Я пью ее, потому что мне нравится. Я пойду в магазин в среду, и мне нужно больше диетической колы. У меня полный мешок пустых банок, которые мне нужно сдать, чтобы купить больше диетической колы», — сказала Роули.

Диетическая кола появилась в США в 1982 году, тогда женщине было 68 лет. Однако ученые уверены, что содовая не является причиной долголетия Роули.

Эксперты подчеркнули, что, несмотря на низкое содержание калорий, этот напиток может стать причиной развития диабета, ожирения, деменции и инсульта.

Ранее портал iz.ru сообщал, что итальянские исследователи установили, какие именно особенности психики характерны для людей, проживших более 90 лет. В эксперименте участвовали 29 человек в возрасте от 90 до 101 года.

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