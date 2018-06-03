Быстрая ходьба снижает вероятность преждевременной смерти от всех причин на 20%. К такому выводу пришла международная группа ученых из Австралии, Великобритании и Ирландии.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 50 тыс. жителей Соединённого Королевства разного пола в возрасте от 30 лет. Также учитывался их индекс массы тела и уровень физической активности. При этом у людей не должно было быть сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. На протяжении четырёх недель участники записывали сколько они ходили и в каком темпе.

Данные собирали в течение двух лет. При этом авторы исследования не приводят точной скорости передвижений людей, но отмечают, что самая быстрая соответствовала минимум четырем милям в час (около 6,4 км/ч), говорится в статье, опубликованной в British Journal of Sports Medicine.

Как выяснили ученые, люди со средней скоростью ходьбы уменьшили риск преждевременной смерти от всех причин на 20%, а те, кто делал это активнее — на 24%. Еще сильнее эффект оказался в возрастной группе старше 60 лет. У этой категории вероятность кончины от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 46% при средней ходьбе и на 53% при быстрой.

Ранее другая группа ученых пришла к выводу, что прогулки вредны для здоровья жителей крупных городов.