Ученые рассказали о способе продлить жизнь с помощью еды

Ученые из Института Солка в Калифорнии установили, что прием всей пищи в течение 10 часов может компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла.

Исследователи отметили, что изменение образа жизни в этом направлении способно предотвратить развитие возрастных заболеваний и продлить жизнь.

Выводы ученых опубликованы в ScienceDaily.

Специалисты отметили, что у мышей, так же как и у людей, есть гены, отвечающие за пищеварение. Они активны только днем. Ночью же включаются гены клеточного ремонта.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого отключили у мышей гены, отвечающие за циркадные ритмы –– циклические изменения биологических процессов организма, связанные со сменой дня и ночи.

Первой группе подопытных грызунов предоставили круглосуточный доступ к еде, второй разрешали есть только в течение 10 часов, при этом мыши потребляли одинаковое количество калорий.

В результате у первой группы мышей развились ожирение и метаболические заболевания, среди которых жировая болезнь печени и диабет.

Вторая группа грызунов, несмотря на отсутствие ритмов, связанных с пищеварением, оставалась здоровой и не набирала вес.

Ученые пришли к выводу, что роль циркадных ритмов в этом процессе заключается в распланировании приема пищи. Это позволяет организму сохранять баланс между пищеварением и временем необходимым на метаболизм.

Употребление пищи с нарушением биоритмов приводит к возникновению болезней.

Исследователи уверены, что если ограничить прием пищи 10-часовым промежутком, сохранить здоровье можно будет даже несмотря на то, что с возрастом работа «биологических часов» ухудшается.

Это ученые намерены подтвердить в будущих научных работах с участием людей.