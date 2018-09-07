Украинский министр пожаловался на сюжет о санаториях в «русском Крыму»

Министр информационной политики Украины Юрий Стець возмутился выходом передачи об отдыхе в «русском Крыму» на канале Travel + adventure, который принадлежит британской телерадиокомпании Би-би-си.

Стець уже написал письмо с жалобой генеральному директору Би-би-си Тони Холлу, сообщила в пятницу, 7 сентября, первый замминистра Эмине Джапарова.

Она уточнила, что речь идет о документальной программе «Путешествие Саймона Рива», которая рассказывает о жизни в России. В передаче рассказывалось о замечательных санаториях в Крыму и о том, как Минздрав России заботится об улучшении здоровья населения.

«Он (Саймон Рив. — iz.ru) делает акцент на «присоединении», а не оккупации и «радуется» нынешней действительности, осуждая Украину», — написала Джапарова на своей странице в Facebook.

Политик отметила, что таким образом Россия якобы пытается «зафиксировать статус Крыма». Она также сообщила, что украинские дипломаты в ближайшее время передадут письмо адресату.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Почти 97% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Киев итоги голосования не признал.

3 сентября сообщалось, что американские СМИ признали отсутствие шансов у Украины вернуть Крым.