Депутат рады рассказал подробности отдыха в Крыму

Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий из «Оппозиционного блока» рассказал подробности своего отдыха в Крыму.

«Будучи в Крыму, я общался с людьми и спрашивал, почему так случилось, что люди пошли на этот референдум (в марте 2014 года о воссоединении с Россией. — Ред.), почему они так голосовали», — сказал Балицкий в интервью «Федеральному агентству новостей».

По его мнению, крымчане не против Украины и украинцев, но против нынешней киевской власти.

«Подавляющее большинство (жителей Крыма. — Ред.), к сожалению моему, как гражданина Украины, не собирается возвращаться и в большинстве своем рады. Референдум можно оценивать по-разному, но то, что мнение людей в подавляющем большинстве за то, чтобы остаться в тех условиях, в которых они находятся сейчас, то есть под российским флагом, — это факт!» — заявил парламентарий.

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала СБУ проверить, с кем контактировал Балицкий во время своего визита на полуостров, передает телеканал RT.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Почти 97% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Киев итоги голосования игнорирует и продолжает строить планы «по возвращению» Крыма.

3 сентября сообщалось, что американские СМИ признали отсутствие шансов у Украины вернуть Крым.