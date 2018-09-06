Политолог объяснил поездку украинского депутата в Крым

Поездка депутата Верховной рады в Крым — стратегический ход Киева. Такое мнение выразил порталу iz.ru украинский политолог Олег Соскин.

Ранее, 6 сентября, депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий рассказал, что побывал на отдыхе на полуострове и спросил у местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за вхождение региона в состав России. В эфире телеканала NewsOne политик отметил, что жители полуострова не хотят возвращаться на Украину, и призвал Киев осознать причины воссоединения Крыма с РФ. Кроме того, Балицкий отметил, что и большинство украинских госслужащих, в том числе сотрудников правоохранительных органов и военных, решили принять российское гражданство.

«Думаю, что сейчас могут начаться разные поездки народных депутатов на Крымский полуостров. Вплоть до того, что они начнут там открывать свои бюро, представительства и начнут, так сказать, беседовать с людьми. И дальше с этими депутатами в Крым начнут ездить представители ОБСЕ, другие депутаты других стран. Это — неожиданное возникшее окно. Теперь может появиться такая новая коммуникация, и она серьезнейшим образом может изменить положение всего процесса в Крыму», — заявил Соскин.

По словам политолога, Балицкий — человек осторожный и должен был согласовать визит.

«Он не мог без согласия. Он должен был уведомить Порошенко обязательно. Запад за этим точно стоит. Никому не нужна война, потому что все понимают, что если будет усиливаться война в районе Донецкого, Луганского анклава, а к этому всё и идет, то тогда рано или поздно боевые действия перенесутся на Крымский полуостров», — отметил он.

Соскин напомнил, что президент Украины Петр Порошенко внес изменения в конституцию, касающиеся перспективы вступления страны в НАТО и ЕС.

«Если на этой сессии проголосуют большинством за НАТО, то можно будет говорить об особом партнерстве с США. И тогда нужно будет передавать два азовских порта (Мариупольский и Бердянский) в концессию США. Это резко изменит ситуацию для Крымского полуострова, потому что американские военные корабли смогут заходить в азовские порты. Американская логистика модернизирует железные дороги, которые будут подвозить военную технику и амуницию. Поэтому лучше пока через Балицкого договариваться», — сказал эксперт.

Политолог также назвал поездку депутата на полуостров «пробным шагом», который поможет выйти на начальные переговоры для того, чтобы предотвратить войну на границе Украины с Крымом.

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота в стране и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Крым также не признал легитимным новое руководство Украины. 16 марта 2014 года на полуострове состоялся референдум, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с РФ. 17 марта Россия признала независимость Республики Крым, а 18 марта подписала с крымскими властями договор о присоединении полуострова к РФ.

3 сентября сообщалось, что американские СМИ признали отсутствие шансов у Украины вернуть Крым.